В Кремле отказались считать возвращение в G8 самоцелью

Воссоздание «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») не является для России самоцелью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

В то же время он отметил, что власти России считают более выигрышными другие форматы обсуждения глобальных проблем, например, в рамках «Большой двадцатки» (G20), в состав которой входят все крупнейшие страны мира.

«Обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран не совсем эффективно», — пояснил Песков.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года, в G8 входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения Крыма в 2014 году западные страны объявили о прекращении своего участия в «Восьмерке» и переходу к формату G7 с тем же составом, за исключением России.