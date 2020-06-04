Франция не заметила изменений в политике России для участия в саммите G7

В Елисейском дворце считают, что ситуация, из-за которой Россию исключили из участников саммита, не изменилась. G7 проводится без российского лидера с 2014 года после присоединения Крыма

Владимир Путин (Фото: Пресс-служба Кремля / Global Look)

Власти Франции не наблюдают предпосылок для того, чтобы российский президент Владимир Путин принял участие в саммите в саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Россию исключили из G7 по конкретным причинам. Мы не думаем, что сегодня ситуация изменилась. Но мы должны найти способ вести диалог с Россией», — заявил чиновник.

Из числа участников саммита Россию исключили в 2014 году после присоединения Крыма. Тогда лидеры клуба отказались приехать на мероприятие в Сочи и собрались без Путина в Брюсселе. С тех пор саммит проходит в формате G7.

На этой неделе против участия Путина в саммите категорически выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что с тех пор, как Россию исключили из G8, она по-прежнему остается «разрушительной силой». Представитель британского премьера Бориса Джонсона говорил, что страна не поддержит присутствие Путина на саммите, пока Россия «не прекратит агрессивную и дестабилизирующую деятельность».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отмечал, что США как председатель G7 в этом году имеют право пригласить Россию на мероприятие в качестве гостя. Однако, по его словам, у председателя саммита нет полномочий менять состав его участников.