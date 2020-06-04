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Политика ,  
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Франция не заметила изменений в политике России для участия в саммите G7

В Елисейском дворце считают, что ситуация, из-за которой Россию исключили из участников саммита, не изменилась. G7 проводится без российского лидера с 2014 года после присоединения Крыма
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Пресс-служба Кремля / Global Look)

Власти Франции не наблюдают предпосылок для того, чтобы российский президент Владимир Путин принял участие в саммите в саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Россию исключили из G7 по конкретным причинам. Мы не думаем, что сегодня ситуация изменилась. Но мы должны найти способ вести диалог с Россией», — заявил чиновник.

Из числа участников саммита Россию исключили в 2014 году после присоединения Крыма. Тогда лидеры клуба отказались приехать на мероприятие в Сочи и собрались без Путина в Брюсселе. С тех пор саммит проходит в формате G7.

На этой неделе против участия Путина в саммите категорически выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что с тех пор, как Россию исключили из G8, она по-прежнему остается «разрушительной силой». Представитель британского премьера Бориса Джонсона говорил, что страна не поддержит присутствие Путина на саммите, пока Россия «не прекратит агрессивную и дестабилизирующую деятельность».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отмечал, что США как председатель G7 в этом году имеют право пригласить Россию на мероприятие в качестве гостя. Однако, по его словам, у председателя саммита нет полномочий менять состав его участников.

Пригласить российского лидера на саммит в конце мая этого года предложил его американский коллега Дональд Трамп. Он уже высказывал эту идею в августе 2019 года, а в развале формата G8 тогда обвинял своего предшественника Барака Обаму. На этот раз Трамп отмечал, что присутствия Путина требует здравый смысл.

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G7
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Эмманюэль Макрон

CNN сообщал, что идею о приглашении России на саммит в 2020 году изначально подал французский президент Эмманюэль Макрон во время телефонного с Трампом. Официально эта информация не подтверждалась.

Макрон при этом утверждал, что вернуться к формату G8 с участием России без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой. Похожее мнение высказывала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она считает, что говорить о возвращении к прежнему формату саммита можно лишь можно лишь после значительного прогресса в выполнении минских договоренностей.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Франция, саммит G7
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