Трамп назвал приглашение Путина на G7 требованием здравого смысла

Президент США Дональд Трамп объяснил свое желание пригласить на саммит «Большой семерки» Владимира Путина тем, что половина обсуждаемых там вопросов все равно касается России

Присутствие президента России Владимира Путина на встрече лидеров стран «Большой семерки» позволило бы значительно легче решить многие вопросы, заявил президент США Дональд Трамп.

«Это не вопрос того, что он [Владимир Путин] сделал, это вопрос здравого смысла. У нас есть G7, но его там нет. Половина встречи посвящена России, а его там нет», — цитирует Трампа The Hill.

Американский президент привел в пример сотрудничество с Россией в деле стабилизации цен на нефть, которое позволило сохранить рабочие места в Америке. Кроме того, присутствие президента Путина позволило бы обсудить условия «ядерного пакта» с Россией, отметил Трамп.

Трамп 31 мая заявил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня по меньшей мере до сентября. При этом он отметил, что планирует пригласить на него лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи, превратив его в саммит G11. По словам президента США, G7 — «устаревшая группа стран», которая надлежащим образом не представляет то, что происходит в мире.