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Политика ,  
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Трамп назвал приглашение Путина на G7 требованием здравого смысла

Президент США Дональд Трамп объяснил свое желание пригласить на саммит «Большой семерки» Владимира Путина тем, что половина обсуждаемых там вопросов все равно касается России

Присутствие президента России Владимира Путина на встрече лидеров стран «Большой семерки» позволило бы значительно легче решить многие вопросы, заявил президент США Дональд Трамп.

«Это не вопрос того, что он [Владимир Путин] сделал, это вопрос здравого смысла. У нас есть G7, но его там нет. Половина встречи посвящена России, а его там нет», — цитирует Трампа The Hill.

Американский президент привел в пример сотрудничество с Россией в деле стабилизации цен на нефть, которое позволило сохранить рабочие места в Америке. Кроме того, присутствие президента Путина позволило бы обсудить условия «ядерного пакта» с Россией, отметил Трамп.

Трамп заявил о планах перенести саммит G7 и пригласить на него Россию
Политика
Фото: Stefani Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press

Трамп 31 мая заявил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня по меньшей мере до сентября. При этом он отметил, что планирует пригласить на него лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи, превратив его в саммит G11. По словам президента США, G7 — «устаревшая группа стран», которая надлежащим образом не представляет то, что происходит в мире.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг это предложение Трампа. Трюдо напомнил об исключении России из группы после вхождения Крыма в состав России в 2014 году. По его словам, страна так и осталась с тех пор «разрушительной силой».

Глава дипломатии ЕС назвал условия для появления Путина на саммите G7
Политика
Владимир Путин

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США как председатель G7 могут пригласить Россию на саммит в качестве наблюдателя, но менять состав участников этого неформального объединения они не могут. «Я бы хотел подчеркнуть, что прерогативой председателя G7, в данном случае США, является возможность выслать гостевые приглашения. Но изменение состава участников, формата [саммита] на постоянной основе — не прерогатива председателя G7», — сказал Боррель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предложение Трампа шагом в верном направлении. «Идея о расширенном заседании «Группы семи» в принципе идет в верном направлении, однако не обеспечивает по-настоящему универсального представительства», — заявила она. Так, сегодня едва ли получится реализовать «серьезные начинания глобального значения» без участия Китая, отметила Захарова.

МИД оценил предложение Трампа провести саммит G7 с участием России
Политика
Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Большой восьмерки», куда входила Россия, уже не существует. «Это очевидно: до тех пор, пока нет политических условий, как сейчас, для такого важного формата, как G8, то и сама G8 больше не существует — ни саммит, ни формат как таковой», — подчеркнула тогда Меркель.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: G7, саммит, Дональд Трамп
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