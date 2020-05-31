Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
Вирусолог оценил новую версию происхождения COVID-19 Общество, 04:33 Трамп заявил о планах перенести саммит G7 и пригласить на него Россию Политика, 04:07 Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска Общество, 04:05 Трамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений» Политика, 03:45 Трамп сообщил о самочувствии астронавтов на борту Crew Dragon Общество, 03:28 Трамп пообещал не допустить анархии в США Общество, 03:03 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек Общество, 02:27 Еще в четырех городах США ввели комендантский час из-за протестов Общество, 02:19 Бывший капитан «Зенита» назвал 10-градусный мороз приемлемым для футбола Спорт, 01:50 В «Роскосмосе» оценили запуск пилотируемого корабля SpaceX Технологии и медиа, 01:48 «Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва Бизнес, 01:37 Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией» Общество, 01:10 США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея Общество, 00:14  Медведев назвал последствия выхода США из Договора по открытому небу Политика, 00:10
Новости без коронавируса ,  
0 

Трамп заявил о планах перенести саммит G7 и пригласить на него Россию

Президент США Дональд Трамп назвал «Большую семерку» «очень устаревшей группой стран» и заявил, что хочет расширить формат, пригласив на встречу Россию, Австралию, Индию и Южную Корею
Фото: Stefani Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Stefani Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня по меньшей мере до сентября и планирует пригласить на него Россию, передает телеканал CNN.

«Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп.

Он добавил, что хочет пригласить на саммит еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, превратив его в G11.

На фоне распространения коронавируса Трамп изначально планировал отменить личную встречу лидеров G7 и провести июньский саммит в формате видеоконференции. Это решение в Белом доме объяснили желанием дать возможность «каждой стране сосредоточить все свои ресурсы» на борьбе с эпидемией коронавируса.

Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7
Политика
Фото: Carlos Barria / Reuters

Однако 18 мая Трамп сообщил о значительном снижении числа новых случаев заражения в США и заявил о планах все же провести встречу «Большой семерки» в традиционном формате в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Изначально саммит был запланирован на 10 июня, но позднее стало известно о планах США перенести мероприятие. В качестве возможной даты советник Трампа Роберт О'Брайен называл конец июня.

Россию перестали приглашать на саммиты G8 после присоединения Крыма. В этом году саммит пройдет в США, и в августе 2019 года Трамп допустил участие президента России Владимира Путина в мероприятии в качестве гостя. Однако после заявления американского лидера о возможном приглашении Москвы на встречу палата представителей конгресса США приняла резолюцию против включения России в G7. В Кремле тогда, в свою очередь, отметили, что воссоздание «Большой восьмерки» не является для России самоцелью.

Сейчас в объединение входят США, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Канада и Япония.

Автор: Виктория Полякова
Теги: G7, Дональд Трамп
Материалы по теме
Лидеры G7 назвали пандемию COVID-19 «глобальным кризисом здравоохранения»
Политика
Меркель отказалась лично ехать в Вашингтон на саммит G7
Политика
В Совфеде отреагировали на резолюцию против включения России в G7
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter