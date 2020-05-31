Трамп заявил о планах перенести саммит G7 и пригласить на него Россию

Президент США Дональд Трамп назвал «Большую семерку» «очень устаревшей группой стран» и заявил, что хочет расширить формат, пригласив на встречу Россию, Австралию, Индию и Южную Корею

Фото: Stefani Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня по меньшей мере до сентября и планирует пригласить на него Россию, передает телеканал CNN.

«Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп.

Он добавил, что хочет пригласить на саммит еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, превратив его в G11.

На фоне распространения коронавируса Трамп изначально планировал отменить личную встречу лидеров G7 и провести июньский саммит в формате видеоконференции. Это решение в Белом доме объяснили желанием дать возможность «каждой стране сосредоточить все свои ресурсы» на борьбе с эпидемией коронавируса.