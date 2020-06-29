В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу публикации американскими СМИ уток о связях России с талибами и назвал изложенные в них сведения ложью

Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В очередной раз можем выразить сожаление, что когда-то уважаемые и высококлассные мировые СМИ в последние годы не гнушаются публиковать утки», — сказал Песков.

Пресс-секретарь предложил ориентироваться на заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил, что, по данным американских спецслужб, публикации не являются достоверными.

«Разведка только что передала мне, что они не считают эту информацию достоверной и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту [Майку Пенсу]», — заявил Трамп.

26 июня New York Times (NYT) сообщила о полученных от пленных боевиков сведениях о том, что подразделение российской военной разведки предлагало боевикам награду за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позднее газета Washington Post сообщила, что несколько военнослужащих американской армии погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан» с Россией.