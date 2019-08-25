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Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Поскольку саммит G7 в следующем году пройдет в США, американский президент может пригласить на него лидера любой страны в качестве гостя. Ранее Трамп выступил за возвращение России и восстановление формата «Большой восьмерки»
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.

Следующий саммит «семерки» пройдет в США. Как отмечает агентство, Трамп, будучи главой государства, принимающего саммит, может приглашать на него лидеров в качестве гостей (но не участников) по своему усмотрению. Французский лидер Эмманюэль Макрон, который принимал прошедший саммит G7, пригласил на него лидеров Чили, Индии, Австралии и Испании.

Политика
Туск решил позвать на саммит G7 Украину вместо России

Ранее Kyodo со ссылкой на японское правительство сообщило, что лидеры стран «семерки» в ходе саммита во французском городе Биарриц обсудили вопрос о возвращении к формату G8 с участием России. При этом председатель Евросовета Дональд Туск предлагал пригласить на саммит G7 Украину вместо России.

На прошлой неделе Трамп назвал формат G8 с участием России более уместным и счел присутствие Москвы в составе объединения более целесообразным. По мнению президента США, в развале «Большой восьмерки» виноват его предшественник Барак Обама, который понял, что Путин «переиграл его». CNN со ссылкой на источник позднее сообщил, что именно Макрон в ходе телефонного разговора с Трампом предложил пригласить Россию на следующую встречу G7, а Трамп его поддержал. Лидер Франции позже пояснил, что вернуться к формату «Большой восьмерки», не разрешив кризис на Украине, было бы стратегической ошибкой. Приглашение Москвы без всяких условий может быть воспринято как признак слабости G7, отмечал он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что воссоздание «Большой восьмерки» не является для России самоцелью.

Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Формат G8 появился в 1997 году, когда на саммит в США впервые приехал российский президент Борис Ельцин. С тех пор Россия была постоянным участником объединения. В 2014 году мировые лидеры отказались приезжать на саммит в Сочи из-за присоединения Крыма к России и собрались без Владимира Путина в Брюсселе. Тогда страны снова вернулись к формату G7.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин
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