Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Поскольку саммит G7 в следующем году пройдет в США, американский президент может пригласить на него лидера любой страны в качестве гостя. Ранее Трамп выступил за возвращение России и восстановление формата «Большой восьмерки»

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.

Следующий саммит «семерки» пройдет в США. Как отмечает агентство, Трамп, будучи главой государства, принимающего саммит, может приглашать на него лидеров в качестве гостей (но не участников) по своему усмотрению. Французский лидер Эмманюэль Макрон, который принимал прошедший саммит G7, пригласил на него лидеров Чили, Индии, Австралии и Испании.

Ранее Kyodo со ссылкой на японское правительство сообщило, что лидеры стран «семерки» в ходе саммита во французском городе Биарриц обсудили вопрос о возвращении к формату G8 с участием России. При этом председатель Евросовета Дональд Туск предлагал пригласить на саммит G7 Украину вместо России.

На прошлой неделе Трамп назвал формат G8 с участием России более уместным и счел присутствие Москвы в составе объединения более целесообразным. По мнению президента США, в развале «Большой восьмерки» виноват его предшественник Барак Обама, который понял, что Путин «переиграл его». CNN со ссылкой на источник позднее сообщил, что именно Макрон в ходе телефонного разговора с Трампом предложил пригласить Россию на следующую встречу G7, а Трамп его поддержал. Лидер Франции позже пояснил, что вернуться к формату «Большой восьмерки», не разрешив кризис на Украине, было бы стратегической ошибкой. Приглашение Москвы без всяких условий может быть воспринято как признак слабости G7, отмечал он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что воссоздание «Большой восьмерки» не является для России самоцелью.