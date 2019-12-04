Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 03 дек, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 03 дек, 12:37
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Финансы, 05:00 В Госдуму внесут проект о запрете доступа коллекторам к долгам по ЖКХ Общество, 04:50 Рубль, юань или доллар: чем рассчитываться с китайскими партнерами РБК и Открытие, 04:29 У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 Общество, 04:26 В России легализовали онлайн-продажу ювелирных изделий Бизнес, 04:13 Картина Поля Гогена ушла с аукциона в Париже за €9,5 млн Общество, 04:01 Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7 Политика, 03:31 Джонсон и Трамп заявили о важности сохранить единство НАТО Политика, 03:23 СК завел уголовное дело после взрыва газа в доме под Белгородом Общество, 02:58 Киев опроверг просьбу Венгрии к Госдуме о защите диаспоры на Украине Политика, 02:36 Лукашенко увидел признаки нового передела планеты Политика, 02:22 ФСИН опровергла информацию о «предсмертном» состоянии Шестуна Общество, 02:10 Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Подмосковье Общество, 01:42 Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet Бизнес, 01:42
Политика ,  
0 
Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7
Документ призывает не включать Россию в саммит G7, пока она не будет «уважать целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ»
Фото: Loren Elliott / Reuters

Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию с призывом не включать Россию в G7 (ранее формат носил название G8). За принятие документа проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказались против, следует из данных на сайте палаты.

Документ был представлен еще 30 августа. В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальная целостность своих соседей и соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ.

«Призывает всех лидеров «Группы семи» выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит свои нападения на демократические государства во всем мире», — сказано в резолюции.

Поводом для появления данной резолюции послужили заявления президент США Дональда Трампа о возможности приглашения России на саммит G7 в 2020 году, хозяйкой проведения которого станут Соединенные Штаты.

Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Россию перестали приглашать на саммиты G8 после присоединения Крыма. С тех пор формат сменил название на G7. В 2020 году саммит будет проводиться в США. Трамп допускал участие президента России Владимира Путина в саммите в качестве гостя.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: G7, США, саммит, палата представителей
Материалы по теме
Трамп перенес место проведения саммита G7 из гольф-клуба в резиденцию
Политика
СМИ узнали о новой отставке в Белом доме на фоне скандала с саммитом G7
Политика
Трамп отказался от идеи проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter