Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7

Документ призывает не включать Россию в саммит G7, пока она не будет «уважать целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ»

Фото: Loren Elliott / Reuters

Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию с призывом не включать Россию в G7 (ранее формат носил название G8). За принятие документа проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказались против, следует из данных на сайте палаты.

Документ был представлен еще 30 августа. В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальная целостность своих соседей и соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ.

«Призывает всех лидеров «Группы семи» выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит свои нападения на демократические государства во всем мире», — сказано в резолюции.

Поводом для появления данной резолюции послужили заявления президент США Дональда Трампа о возможности приглашения России на саммит G7 в 2020 году, хозяйкой проведения которого станут Соединенные Штаты.