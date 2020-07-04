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Рябков назвал «ущербной» идею проведения расширенного саммита G7 без КНР

Саммит G7 2019 года в Биаррице, Франция
Саммит G7 2019 года в Биаррице, Франция (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Проводить саммит G7 в расширенном формате без участия Китая не имеет смысла. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Так называемая расширенная семерка как идея ущербна <...>. Без Китая обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно», — сказал Рябков.

Таким образом замминистра отреагировал на слова посла США в России Джона Салливана, который в интервью РБК заявил, что сейчас стороны обсуждают участие России в предстоящем саммите G7 в Вашингтоне.

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«Мне кажется, посол Салливан просто ошибся <...>. Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем», — пояснил Рябков. Он отметил, что тема участия России обсуждалась президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонного разговора.

Замглавы МИДа также добавил, что на уровне его ведомства неоднократно заявлялось, что «семерка» — «отмирающий формат», который имеет все меньше отношения к современным процессам.

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Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press

В конце мая Трамп перенес запланированный изначально на июнь саммит G7 и заявил о намерении провести его в расширенном формате, пригласив в Вашингтон Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

После этого в российском МИДе сообщили, что с интересом отнеслись к предложению Трампа. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала инициативу американского президента «шагом в верном направлении».

Теги: саммит, Сергей Рябков, G7
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