Рябков назвал «ущербной» идею проведения расширенного саммита G7 без КНР

Саммит G7 2019 года в Биаррице, Франция (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Проводить саммит G7 в расширенном формате без участия Китая не имеет смысла. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Так называемая расширенная семерка как идея ущербна <...>. Без Китая обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно», — сказал Рябков.

Таким образом замминистра отреагировал на слова посла США в России Джона Салливана, который в интервью РБК заявил, что сейчас стороны обсуждают участие России в предстоящем саммите G7 в Вашингтоне.

«Мне кажется, посол Салливан просто ошибся <...>. Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем», — пояснил Рябков. Он отметил, что тема участия России обсуждалась президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонного разговора.