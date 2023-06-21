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Politico назвало страну для обучения украинских пилотов управлению F-16

Politico: обучение украинских пилотов управлению F-16 может пройти в Румынии
Западные страны обсуждают возможность обучать украинских летчиков пилотированию F-16 на одном из полигонов в Румынии. В тренировках может принять участие компания-производитель истребителей Lockheed Martin
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Страны Запада, которые входят в международную коалицию по закупкам истребителей F-16 для Киева, рассматривают Румынию как возможное место для обучения украинских летчиков управлять этими самолетами, сообщает Politico со ссылкой на три источника — западного чиновника, а также действующего и бывшего сотрудников Пентагона.

Сейчас коалиция работает над контрактом на проведение тренировочных полетов на одном из румынских полигонов. Предполагается, что обучение будет вести производитель F-16 Lockheed Martin. О готовности компании принять участие в тренировках сообщал ее главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон в интервью Financial Times.

Европейские чиновники не подтвердили и не опровергли, что обсуждается предложение об обучении украинских пилотов в Румынии. В Бухаресте также не стали комментировать эти сведения, но отметили, что «приветствуют инициативу создания коалиции стран — членов НАТО с целью подготовки пилотов F-16». Представитель Министерства обороны Нидерландов сказал, что страны-партнеры работают над созданием учебного центра в Восточной Европе. Какая именно страна предоставит истребители для тренировок, еще не решено.

Коалиция была создана в мае, в нее входят Великобритания, Дания, Нидерланды, США, Португалия, Норвегия и Бельгия.

Foreign Policy ранее сообщала, что первый этап тренировки украинских пилотов состоится в Великобритании: там пройдет «наземная базовая подготовка» летчиков, чтобы в дальнейшем они могли пройти обучение на F-16. Что касается сроков, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 20 июня, что «скоро начнутся фактические тренировки». На следующий день президент Владимир Зеленский сказал Би-би-си, что это произойдет в августе.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но союзники Киева, в том числе Германия и США, исключали такую возможность. Впоследствии позиция Вашингтона смягчилась: Соединенные Штаты согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставок F-16 Киеву другими странами. В Пентагоне при этом исключают применение истребителей в контрнаступлении ВСУ.

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Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Киев начнет получать западные истребители не ранее 2024 года. Зеленский допустил, что поставки начнутся через шесть-семь месяцев.

В Кремле, комментируя обсуждение относительно поставок Киеву самолетов, заявляли, что они демонстрируют «растущую вовлеченность» западных стран в конфликт. Глава МИДа Сергей Лавров назвал такие планы неприемлемой эскалацией и заявил, что Россия даст «военно-технический ответ» на угрозу для страны.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
F-16 истребители F-16 Румыния обучение Украина пилоты Военная операция на Украине Lockheed Martin
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