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Шольц заявил, что поставки Германией Киеву F-16 не обсуждаются

Шольц: возможность участия Германии в передаче Киеву истребителей F-16 не обсуждается

Участие Германии в возможных поставках Киеву истребителей F-16 не обсуждается, заявил канцлер страны Олаф Шольц в интервью телеканалам RTL и NTV на полях саммита G7 («большая семерка») в Хиросиме.

«Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов», — приводит NTV слова канцлера. О том, что у немецкой стороны нет ресурсов для участия в коалиции по поставкам F-16 Киеву, ранее говорил и министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия, по словам Шольца, в первую очередь помогает Киеву тем, что «немедленно важно сейчас»: поставками танков, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Берлин намерен поддерживать Украину до тех пор, пока ей будет необходимо «защищать свою независимость», заключил канцлер.

О том, что США и союзники планируют передать Украине истребители F-16, сообщал телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена. Собеседник телеканала не исключал, что поставки будут идти не напрямую от США CNN, в свою очередь, сообщал, что Байден согласился на обучение украинских летчиков управлению этими истребителями.

Истребители F-16 могут понадобиться Киеву в будущем, однако сейчас они не входят в список наиболее необходимого Украине вооружения, говорил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Вашингтон стремится помочь Киеву защищаться и при этом не допустить третьей мировой войны, отслеживая реакцию России на военную помощь, отмечал он.

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В МИД России, в свою очередь, заявили, что поставки истребителей Украине — это путь к эскалации. «Идет движение по так называемой лестнице эскалации», — говорил замглавы ведомства Александр Грушко.

Теги
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Германия Украина F-16 истребители военная помощь поставки оружия
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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