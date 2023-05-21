США обучат украинских летчиков полетам на истребителях F-16

Истребитель F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

США вместе с союзниками начнут обучение украинских летчиков эксплуатации истребителей четвертого поколения, среди которых американские F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с украинской коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7, трансляцию ведет SklyNews на YouTube.

Киев пообещал, что не будет использовать западные истребители для атак на российскую территорию, добавил Байден. Он также сказал, что такая техника не помогла бы Украине в Бахмуте (Артемовск), даже если бы была поставлена.

Материал дополняется.