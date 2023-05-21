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США обучат украинских летчиков полетам на истребителях F-16

Президент Байден пообещал, что США обучат летчиков Украины истребителям F-16
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

США вместе с союзниками начнут обучение украинских летчиков эксплуатации истребителей четвертого поколения, среди которых американские F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с украинской коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7, трансляцию ведет SklyNews на YouTube.

Киев пообещал, что не будет использовать западные истребители для атак на российскую территорию, добавил Байден. Он также сказал, что такая техника не помогла бы Украине в Бахмуте (Артемовск), даже если бы была поставлена.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина истребители F-16 США Джо Байден Владимир Зеленский Артёмовск (Бахмут) саммит G7
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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