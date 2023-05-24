Пентагон исключил применение F-16 Украиной в контрнаступлении

Пентагон: Украина получит F-16 в долгосрочной перспективе, их не будет в контрнаступлении

Украина получит F-16 в будущем, в ближайшей перспективе начнется обучение украинских военных управлению этими истребителями, сообщил Пентагон. Страна планирует контрнаступление, но F-16 не будут использоваться во время него

Патрик Райдер (Фото: James K. McCann / DoD / US Joint Staff / Global Look Press)

Украина получит истребители F-16 в долгосрочной перспективе, они не будут применены в нынешнем контрнаступлении, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

«F-16 для Украины — это долгосрочные обязательства перед Украиной. Эти F-16 не будут актуальны для предстоящего контрнаступления», — сказал он.

Райдер указал, что прежде США были сосредоточены на том, чтобы дать Украине оружие, необходимое в боевых действиях «сейчас», а теперь, когда Киев выстроил «значительную оборону», можно говорить о «долгосрочных потребностях».

Он отметил, что США и союзники пока обсуждают детали того, как будет проходить уже объявленное обучение украинцев пилотированию этих самолетов. Райдер выразил надежду, что оно начнется в ближайшие недели или месяцы и добавил, что тренировки будут проходить в Европе, но конкретное место еще не определено.

Представитель Пентагона также напомнил, что президент США Джо Байден получил от своего украинского коллеги Владимира Зеленского заверения, что F-16 будут использованы только «внутри Украины».

В середине мая о создании коалиции для обеспечения Украиной F-16 объявили Великобритания совместно с Нидерландами. Позднее к инициативе присоединились США, Дания и Бельгия.



В МИД России заявили, что Запад подобными действиями ведет к эскалации. В Кремле прежде указывали, что дискуссии о поставках авиации говорят о росте вовлечения западных стран в конфликт, который таким образом будет затягиваться и становиться «более болезненным и мучительным для Украины».

Киев неоднократно заявлял о планах начать весной контрнаступление. В середине мая Зеленский отмечал, что стране нужно еще время для его подготовки, поскольку требуется дополнительная помощь от Запада.

