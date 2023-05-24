Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 23 мая, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 23 мая, 16:43
«РИА Новости» узнало о работе ЗРК на Украине в автоматическом режиме Политика, 04:25
На Украине выявили нарушения в финансировании партии «Слуга народа» Политика, 04:18
В Госдепе заявили, что «с нетерпением» ожидают работы с новым послом КНР Политика, 04:16
Пентагон исключил применение F-16 Украиной в контрнаступлении Политика, 03:31
Афганистан и Китай откроют прямое авиасообщение Политика, 03:30
Глава Карабаха назвал красной линией его признание в составе Азербайджана Политика, 02:53
Россия уведомила Финляндию о разрыве соглашения о военных инспекциях Политика, 02:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Букеровскую премию получил болгарский писатель за роман о времеубежище Общество, 02:02
Захарова сравнила Гершковича с Ассанжем Политика, 01:54
Госдеп обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки Политика, 01:26
Юристы объяснили, какие причины изъятия загранпаспортов уточнила Госдума Политика, 01:12
Гладков сообщил об сбитом дроне над Белгородским районом Политика, 00:54
NYT узнала о поддержке диверсантов со стороны ВСУ Политика, 00:33
Запрет польским фурам ездить по России ударит по поставкам запчастей Авто, 00:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон исключил применение F-16 Украиной в контрнаступлении

Пентагон: Украина получит F-16 в долгосрочной перспективе, их не будет в контрнаступлении
Украина получит F-16 в будущем, в ближайшей перспективе начнется обучение украинских военных управлению этими истребителями, сообщил Пентагон. Страна планирует контрнаступление, но F-16 не будут использоваться во время него
Патрик Райдер
Патрик Райдер (Фото: James K. McCann / DoD / US Joint Staff / Global Look Press)

Украина получит истребители F-16 в долгосрочной перспективе, они не будут применены в нынешнем контрнаступлении, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

«F-16 для Украины — это долгосрочные обязательства перед Украиной. Эти F-16 не будут актуальны для предстоящего контрнаступления», — сказал он.

Райдер указал, что прежде США были сосредоточены на том, чтобы дать Украине оружие, необходимое в боевых действиях «сейчас», а теперь, когда Киев выстроил «значительную оборону», можно говорить о «долгосрочных потребностях».

Он отметил, что США и союзники пока обсуждают детали того, как будет проходить уже объявленное обучение украинцев пилотированию этих самолетов. Райдер выразил надежду, что оно начнется в ближайшие недели или месяцы и добавил, что тренировки будут проходить в Европе, но конкретное место еще не определено.

Представитель Пентагона также напомнил, что президент США Джо Байден получил от своего украинского коллеги Владимира Зеленского заверения, что F-16 будут использованы только «внутри Украины».

В середине мая о создании коалиции для обеспечения Украиной F-16 объявили Великобритания совместно с Нидерландами. Позднее к инициативе присоединились США, Дания и Бельгия. 

В МИД России заявили, что Запад подобными действиями ведет к эскалации. В Кремле прежде указывали, что дискуссии о поставках авиации говорят о росте вовлечения западных стран в конфликт, который таким образом будет затягиваться и становиться «более болезненным и мучительным для Украины».

Читайте на РБК Pro
Утренняя зарядка: 14 простых упражнений с видео
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
Почему молодые инвесторы скупают антикварные книги и монеты
Типичный адюльтер: почему люди изменяют и что с этим делать

Киев неоднократно заявлял о планах начать весной контрнаступление. В середине мая Зеленский отмечал, что стране нужно еще время для его подготовки, поскольку требуется дополнительная помощь от Запада.
 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина F-16 истребитель F-16 контрнаступление Пентагон
Материалы по теме
В ООН словами о мире ответили на планы поставок Украине F-16
Политика
США обучат украинских летчиков полетам на истребителях F-16
Политика
Байден счел передачу F-16 Украине «колоссальным риском» только для России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter