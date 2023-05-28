Лавров назвал неприемлемой эскалацией план передать Украине F-16

Планы западных стран поставить Украине истребители F-16 являются неприемлемой эскалацией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Конечно же, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза, прежде всего страны Балтии, Польша», — сказал Лавров.

По его мнению, именно эти страны осуществляют «непосредственно на земле» задачу от США, она заключается в том, что «ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение».

26 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Нидерланды могут передать Украине F-16. В пресс-службе Министерства обороны страны заявили, что власти рассматривают возможность поставки F-16 Украине в будущем, но сейчас приоритетом является подготовка пилотов.

Обучением украинских военных управлению самолетами собираются заниматься Великобритания, Польша, США. Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по этой подготовке.

При этом Германия отказалась присоединяться к коалиции. Еще зимой немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что Берлин выступает против поставок западной авиации Киеву. В Пентагоне подчеркивали, что обеспечить Украину F-16 — это «долгосрочное обязательство» США.



В Кремле, комментируя планы по передаче истребителей, отмечали, что уровень вовлеченности стран Запада в конфликт увеличивается по спирали, «виток за витком», но коренным образом ситуацию на фронте не изменит.