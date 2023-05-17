Лондон и Амстердам договорились создать коалицию для поставок F-16 Киеву

Великобритания и Нидерланды в рамках коалиции будут работать над реализацией планов по закупкам Украине истребителей F-16 — предоставить их могут США, которые пока отказываются от поставок

Истребители F-16 (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Великобритания и Нидерланды договорились о создании «международной коалиции» для закупок истребителей F-16 для Украины, говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Премьер-министры двух стран, Риши Сунак и Марк Рютте, «будут работать над созданием международной коалиции, чтобы предоставить Украине боевые возможности авиации, поддерживая ее во всем, от обучения до закупки самолетов F-16».

Накануне встречи глав правительств Британии и Нидерландов прошла встреча британского премьера с украинским президентом Владимиром Зеленским. После переговоров лидер заявил, что сейчас Киев «не может контролировать небо» и анонсировал важные решения, касающиеся этого вопроса, в ближайшее время, передает The Guardian. Сунак пообещал, что Британия поможет Украине в подготовке пилотов и логистике при поставках.

Издание отмечает, что Британия не использует американские F-16, и ей вместе с Нидерландами придется убеждать США в необходимости поставок истребителей Украине. Пока позиция Вашингтона по этому вопросу — отказ.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил Politico, что Киев хотел бы получить 40-50 F-16, чтобы укрепить свою противовоздушную оборону.

«Если вы сравните это с тем, что было три месяца назад, когда мы все еще боролись за получение танков, то сегодня все говорят о коалиции по истребителям — это очень многообещающий знак», — сказал он. Сак добавил, что хотя Британия и другие страны Европы не могут предложить Украине F-16, у них есть «важный голос» на международной арене и они могут повлиять на США или Турцию в этом вопросе.

Кремль, комментируя дискуссии на Западе относительно поставок Киеву самолетов, заявил, что они демонстрируют «растущую вовлеченность Великобритании» и других западных стран в конфликт, «исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные действия Запада приведут к эскалации и затягиванию конфликта, а также сделают его «более болезненным и мучительным для Украины».