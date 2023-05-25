Первый этап обучения украинцев пилотированию F-16 пройдет в Британии

В Британии пройдет «наземная базовая подготовка» украинских пилотов, чтобы в дальнейшем они могли пройти обучение на F-16. Страна была одной из первых, кто вошел в коалицию по обеспечению Киева этими самолетами

F-16 (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Первой страной, где начнутся тренировки украинских военных для пилотирования истребителей F-16, будет Великобритания, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на представителя правительства страны.

«Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более специфической подготовке на F-16 (или других)», — сказал он. Обучение пройдут 20 военных.

Как пишет журнал, направить на подготовку Киев планирует курсантов, владеющих английским языком, чтобы ускорить обучение.

Великобритания, которая не имеет на вооружении F-16, в середине мая объявила, что совместно с Нидерландами создаст международную коалицию для обеспечения Украины этими истребителями. Позднее, как сообщил британский премьер Риши Сунак, к инициативе присоединились США, Дания и Бельгия.

Американский президент Джо Байден говорил, что Вашингтон и его союзники будут обучать украинских летчиков полетам на данных истребителях. Пентагон указывал, что не может предоставить подробностей относительно этого. Ведомство подчеркивало, что обеспечить Украину F-16 — это «долгосрочное обязательство» США.



Foreign Policy сообщает, что на Украине и в странах Восточной Европы в связи с будущими поставками этих истребителей начали прорабатывать сценарии их использования: «от противовоздушной обороны до непосредственной поддержки с воздуха — и даже сопровождения судов с зерном через Черное море».

В МИД России указывали, что страны Запада, обещая Киеву поставки F-16, придерживаются «эскалационного сценария». Кремль, еще раньше комментируя дискуссии относительно поставок авиации Украине, заявлял, что такие инициативы говорят о росте вовлечения западных стран в конфликт. Кроме того, предупреждала Москва, из-за такой военной помощи он будет затягиваться и станет «более болезненным и мучительным для Украины».