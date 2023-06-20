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Резников рассказал, когда Украина сможет получить западные истребители

Резников: Украина сможет получить западные истребители не раньше 2024 года

Украина сможет получить западные истребители не раньше 2024 года, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в интервью телеканалу «Настоящее время» (в России внесен в реестр иностранных агентов, Роскомнадзор заблокировал сайт канала).

«Не раньше [нового 2024 года]. И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтоб они могли учиться, ходить в школы и садики. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и так далее. <...> Поэтому было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году первый F-16 все-таки взлетел», — сказал Резников.

По его словам, аэродромы для истребителей на Украине «будут там, где будет удобно», признав, что боевой самолет не может «летать с территории другой страны». Он отметил, что истребители будут с украинской символикой. Также Резников заявил, что Россия доминирует в небе, и если бы у Украины были истребители F-16, «мы бы серьезно эту доминации уменьшили».

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что несколько стран подтвердили готовность передать Киеву F-16. При этом он уточнил, что такой шаг нужно сначала согласовать с Соединенными Штатами, так как они производят эти самолеты.

В ответ на это президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня заявил, что, если F-16 передадут Украине, Москва должна будет подумать над тем, как и где их поражать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что российская армия будет уничтожать истребители на территории Украины в случае их передачи Киеву, как и другую иностранную военную технику.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что F-16 могут понадобиться Киеву в будущем, однако пока они не входят в перечень наиболее необходимых Украине вооружений.

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Алексей Резников Украина истребители F-16
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