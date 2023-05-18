Politico узнало позицию США по поставкам Украине F-16 другими странами

Министерство обороны США не возражает против возможных поставок Украине истребителей F-16 другими странами, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Не думаю, что мы против», — ответил собеседник издания на вопрос о том, выступает ли ведомство против того, чтобы другие страны передавали Киеву F-16.

Решение о поставке Украине этих истребителей другими государствами не принято. Как отмечает Politico, высокопоставленные чиновники Пентагона ставят под сомнение потребность Киева в этом типе вооружений. По их мнению, на данном этапе конфликта нужнее системы ПВО, артиллерия и транспорт.

В то же время Украина надеется получить от Запада до 50 истребителей F-16, сообщало издание со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака. Президент страны Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и на саммите НАТО в Литве.

Американские власти неоднократно заявляли, что не станут поставлять Украине F-16. Против передачи боевой авиации Украине выступал и канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Польши Анджей Дуда говорил, что у страны нет истребителей F-16, которые она могла бы передать.

В то же время Великобритания и Нидерланды договорились о создании «международной коалиции» по закупкам истребителей F-16 для Киева. Премьер Великобритании обсудил этот вопрос с президентом Украины, который заявил, что сейчас Киев «не может контролировать небо».

Кремль, комментируя дискуссии на Западе относительно поставок Киеву самолетов, заявлял, что они демонстрируют «растущую вовлеченность» западных стран в конфликт. В Москве считают, что «исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью».