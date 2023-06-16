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Лавров пообещал военно-технический ответ при угрозе России от F-16

Лавров: Россия даст военно-технический ответ, если истребители F-16 будут создавать угрозу
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Россия даст военно-технический ответ, если истребители F-16 будут создавать для страны угрозу и летать над территорией Украины. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«F-16 — это военно-техническое произведение, поэтому, конечно, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ», — сказал министр.

Решение об ответной реакции, по словам Лаврова, будут принимать российские военные.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФе 16 июня, сказал, что, если истребители F-16 передадут Украине, Москва должна будет подумать над тем, как и где поражать эту технику.

«Если они будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях, то мы должны будем посмотреть на то, как и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нашей страны», — заявил президент, предупредив о риске дальнейшего вовлечения НАТО в конфликт.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого уточнил, что Россия будет уничтожать F-16 на территории Украины в случае передачи их Киеву. Если истребители «будут работать» на территории Украины, то они будут подлежать уничтожению, как и другая иностранная военная техника, пояснял он.

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В начале июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что несколько стран подтвердили готовность передать Киеву F-16. При этом он уточнил, что такой шаг нужно сначала согласовать с Соединенными Штатами, так как они производят эти самолеты.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что F-16 могут понадобиться Киеву в будущем, однако пока они не входят в перечень наиболее необходимых Украине вооружений. F-16 могут быть переданы Украине только с учетом того, что Соединенные Штаты не поддерживают нанесение ударов по России, говорил он. Киев, как утверждал Салливан, согласился следовать этому требованию.

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Сергей Лавров F-16 истребители
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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