Зеленский сообщил, что Украине предложили «мощное количество» F-16

США должны согласовать передачу Украине F-16 другими странам; некоторые из них уже сообщили, что готовы направить Киеву «мощное количество» истребителей, заявил Владимир Зеленский

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Государства-партнеры Украины подтвердили, что готовы передать Киеву истребители F-16, но сначала вопрос необходимо согласовать с США как о они должны пройти совместное согласование с Соединенными Штатами как страной-производителем, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Вопрос отправки Украине самолетов обсуждался в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. «У меня была одна закрытая встреча с несколькими странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. <...> Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание по количеству. Оно мощное», — сказал Зеленский (цитата по «Европейской правде»).

2 июня глава государства, выступая на саммите, заявил, что из-за отсутствия у Украины современных истребителей преимущество в небе у России. «Но мотивация у нас сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. <...> До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно», — пообещал он.

Украина с самого начала военного конфликта Москвы и Киева говорила, что нуждается в современных военных самолетах. США ранее исключали поставку Киеву своих истребителей F-16. Зимой президент США Джо Байден говорил, что они не нужны Украине. Против таких поставок выступал и канцлер Германии Олаф Шольц. Однако в мае Соединенные Штаты изменили свою позицию: в Белом доме заявили, что истребители могут понадобиться украинской стороне в будущем. Байден пообещал союзникам, что не будет запрещать обучать пилотов на американской технике. О возможности пересмотреть свою точку зрения заявили и в Германии.

В мае Лондон и Амстердам договорились создать международную коалицию для поставок F-16 Киеву. Помимо этого была сформирована коалиция по обучению украинских пилотов управлять истребителями, ее возглавили Дания и Нидерланды.

Накануне The Australian Financial Review сообщил, что о передаче Киеву военных самолетов задумалась Австралия: речь идет о 41 списанном истребителе австралийских ВВС F/A 18-Hornet. Сейчас этот вопрос обсуждается с Киевом и Вашингтоном; согласие США необходимо, поскольку они владеют правами интеллектуальной собственности на F/A-18. Как написало издание, Канберра и Вашингтон могли дать понять Киеву, что истребители можно использовать только ввоздушном пространстве Украины; если их будут применять для ударов по территории России, союзники прекратят обслуживание самолетов и «фактически посадят их на землю».

МИД России назвал планы Запада поставить F-16 Украине движением «по так называемой лестнице эскалации». Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что одна из модификаций этих истребителей способна нести ядерное оружие. По его мнению, если западные страны не понимают, что поставки Украине военных самолетов могут усугубить конфликт, то «им грош цена как военным стратегам и планировщикам».