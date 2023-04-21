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В Италии арестовали виллу сына экс-губернатора Красноярского края

Министр экономики Италии арестовал виллу Артема Усса и его активы на сумму €160 тыс.
Под арестом оказались вилла, где Артем Усс отбывал домашний арест, средства в размере €160 тыс. в одном из сардинских банков и акции компании Luxury Sardinia
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти подписал указ о заморозке активов Артема Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, пишет Il Messaggero.

Речь идет о вилле в муниципалитете Базильо (в ней он отбывал домашний арест), €160 тыс. в Banco di Sardegna, а также 40% акций Luxury Sardinia Srl, принадлежащих кипрской компании Dunegenes Trading Limited. В декабре издание Il Comizio назвало Усса совладельцем четырехзвездочного отеля Don Diego на Сардинии и владельцем квартиры в Милане.

Corriere della Sera отмечает, что указ подписан в соответствии с законом 2007 года о мерах по предотвращению «финансирования терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности».

Осенью 2022 года Усса задержали в аэропорту Милана по запросу США, где его обвиняют в нарушении санкций против России и Венесуэлы. В ноябре его отправили под домашний арест, но в марте 2023-го, после того как суд одобрил экстрадицию россиянина в США, он сбежал и вернулся в Россию.

Следователи в Италии полагали, что повредить электронный браслет, который был на предпринимателе, и сбежать Уссу помогали шесть-семь сообщников. По данным La Repubblica, личности некоторых из них установлены. Министр юстиции Италии Карло Нордио раскритиковал апелляционный суд Милана за то, что он сменил меру пресечения для Усса на более мягкую, заявив, что «судебные органы были завалены предупреждениями о риске побега этого джентльмена».

Усс объяснял свой побег тем, что не верит в объективность правосудия в Италии, которое продемонстрировало «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США». В России против предпринимателя также возбуждено уголовное дело об отмывании денег; в октябре прошлого года, после задержания Усса в Милане, МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал. Когда Усс вернулся, следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, а карточка предпринимателя исчезла из базы розыска МВД.

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Александр Усс, комментируя обвинения против своего сына, заявил, что тот стал «жертвой пополнения залогового фонда» или был чьим-то интересом в «большой геополитической игре». После побега Усса-младшего он поблагодарил всех, кто переживал, поддерживал его и оказался готов в «трудные моменты подставить плечо», а также выразил отдельную благодарность президенту Владимиру Путину. 20 апреля Усс-старший подал в отставку. Он рассказал, что получил предложение «продолжить работу на федеральном уровне». По словам источников РБК, Александр Усс рассчитывал сохранить пост и пойти на второй срок, но в Кремле считали, что ему будет трудно переизбраться из-за низких рейтингов и большого запроса на смену главы региона среди жителей субъекта.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Артем Усс Италия заморозка счетов
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