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Сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии
Артем Усс, которого Вашингтон обвиняет в отмывании денег и обходе санкций против России и Венесуэлы, сбежал из-под домашнего ареста в тот же день, когда суд постановил экстрадировать его в США
Артем Усс
Артем Усс (Фото: из личного архива)

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста после того, как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, сообщает La Stampa. 

Днем 22 марта он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры, когда на место прибыли карабинеры он уже скрылся.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. По версии Минюста США, Усс и другие упомянутые в обвинении россияне участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме того, как считают американские следователи, они занимались закупкой на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.

Под домашний арест суд отправил Усса в конце ноября. 

Адвокат Усса заявлял, что его подзащитный настаивает на своей невиновности. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — говорил юрист.

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В России Артем Усс объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заочно арестован. О его розыске российской полицией, который дает Москве право также требовать экстрадиции Усса, но уже в Россию, стало известно в конце октября, вскоре после его задержания в Италии. Сам Усс просил суд экстрадировать его в Россию.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Артем Усс Италия экстрадиция
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