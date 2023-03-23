Сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Артем Усс, которого Вашингтон обвиняет в отмывании денег и обходе санкций против России и Венесуэлы, сбежал из-под домашнего ареста в тот же день, когда суд постановил экстрадировать его в США

Артем Усс (Фото: из личного архива)

Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста после того, как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, сообщает La Stampa.

Днем 22 марта он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры, когда на место прибыли карабинеры он уже скрылся.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. По версии Минюста США, Усс и другие упомянутые в обвинении россияне участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме того, как считают американские следователи, они занимались закупкой на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.

Под домашний арест суд отправил Усса в конце ноября.

Адвокат Усса заявлял, что его подзащитный настаивает на своей невиновности. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — говорил юрист.

В России Артем Усс объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заочно арестован. О его розыске российской полицией, который дает Москве право также требовать экстрадиции Усса, но уже в Россию, стало известно в конце октября, вскоре после его задержания в Италии. Сам Усс просил суд экстрадировать его в Россию.