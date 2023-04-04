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Политика ,  
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Сбежавшему из Италии Уссу сменили арест в России на подписку о невыезде

С сына красноярского губернатора Артема Усса взяли подписку о невыезде
После задержания Усса в Италии российские власти пытались добиться его экстрадиции в Россию на основании возбужденного против него уголовного дела. Когда Усс вернулся в Россию, он добровольно явился к следователю
Артем Усс
Артем Усс (Фото: artem.uss.7 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Cбежавшему из Италии в Россию сыну красноярского губернатора Артему Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Алексей Тихомиров, передает «РИА Новости».

По его словам, Усс добровольно явился к следователю после побега из Италии. «Артем Александрович сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД. Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест) и взял с него подписку о невыезде», — сообщил он.

Усс был заочно арестован в России 27 октября 2022 года по обвинению в отмывании денежных средств, спустя неделю после его задержания в Италии. На основании решения суда об аресте Усса Москва добивалась его экстрадиции.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. Вашингтон настаивал на его экстрадиции в Соединенные Штаты. Усс находился под арестом в Бусто-Арсицио. 21 марта миланский суд одобрил его экстрадицию в США, однако в тот же день бизнесмен сбежал. Он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры. Когда на место прибыли карабинеры, он уже скрылся.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Артем Усс подписка о невыезде
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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