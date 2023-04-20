Красноярский губернатор Усс ушел в отставку

Глава региона готов был пойти на второй срок, но едва ли мог переизбраться из-за низких рейтингов. В октябре 2022 года в Милане по запросу США задержали его сына Артема, он сбежал в Россию в апреле 2023-го

Александр Усс (Фото: Алина Ковригина / ТАСС)

Красноярский губернатор Александр Усс сообщил, что подал в отставку со своего поста. По его словам, он «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». Но при этом он будет заниматься »вопросами социально-экономического развития» Красноярского края.

20 апреля о том, что Усс написал заявление об отставке, сообщали источники РБК. По словам одного из них, ожидается, что губернатор станет сенатором от заксобрания региона.

«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне.<...> Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», — написал Усс в телеграм-канале.

Александр Усс избрался губернатором в 2018 году с результатом 60,2% голосов. До этого он долгое время занимал пост спикера заксобрания Красноярского края.

По данным источников РБК, близких к администрации президента, Усса может сменить замминистра финансов Михаил Котюков. По словам двух источников РБК, также в числе возможных кандидатов — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

«Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией», — сказали ранее РБК в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.

О возможной отставке Усса сообщали также «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Губернатор Красноярского края рассчитывал сохранить пост и готов был пойти на второй срок, ранее рассказывали близкие к администрации президента источники. Но в Кремле считали, что Уссу будет трудно переизбраться из-за низких рейтингов и большого запроса на смену губернатора среди жителей региона.

В октябре 2022 года сына губернатора Артема Усса задержали по запросу США в аэропорту Милана. Американская прокуратура предъявила ему обвинения в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. По версии властей страны, Артем Усс и его партнер Юрий Орехов, а также еще трое россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, закупали на Западе подсанкционную электронику двойного назначения и военных технологий.

В ноябре Усса-младшего отправили под домашний арест в Милане. 23 марта 2023 года, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию предпринимателя в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, он сломал электронный браслет и сбежал из квартиры в муниципалитете Кашина-Вионе-ди-Базильо. Итальянское следствие не исключает, что к побегу Усса могут быть причастны российские спецслужбы. 4 апреля стало известно, что Артем Усс вернулся в Россию.

Основной кандидат на смену Уссу, Михаил Котюков, тоже родом из Красноярска, ему 46 лет, он выпускник «Школы губернаторов». В разные годы он занимал должности проректора по экономике и финансам Сибирского федерального университета, заместителя губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, зампреда правительства — министра финансов Красноярского края. В 2010 году Котюков возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина, в 2012 году стал замминистра финансов. В 2013 году чиновник занял должность руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО), а в 2018-м был назначен министром науки и высшего образования. После отставки правительства Дмитрия Медведева Котюков не сохранил министерский пост — в 2020 году он стал замминистра финансов в правительстве Михаила Мишустина.

Артем Усс рассказал, что был вынужден совершить побег из-под домашнего ареста в Италии, потому что не верит в объективность правосудия там. По словам Усса, в его деле суд Италии продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США». Во время побега «рядом были сильные и надежные люди», рассказал сын губернатора.

Corriere della Sera писала, что американский Минюст сразу после решения суда Милана о домашнем аресте Усса предупредил итальянских коллег о высоком риске его побега. Но решение о домашнем аресте было оставлено в силе, решающим фактором стало наличие у жены Усса, Марии Ягодиной, дома в Италии. Но за неделю до побега Усса его супруга покинула страну.

Губернатор Усс после пропажи сына из-под домашнего ареста в Италии заявил о невиновности Артема и не исключил, что тот представлял интерес в «большой геополитической игре». «Я абсолютно убежден, что он стал либо жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре», — заявлял тогда Александр Усс.