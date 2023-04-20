Красноярский губернатор Усс ушел в отставку

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 16:27
В Петербурге компанию оштрафовали за рекламу гей-клуба и сауны «У цирка» Политика, 18:17
Киев расторг договор аренды земли с посольством России Политика, 18:13
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 18:12
В Минобороны пообещали не допустить выплаты военных пенсий участникам АТО Политика, 18:11
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:09
Племянник Джона Кеннеди рассказал о воевавшем в Харькове сыне Политика, 17:57
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Баня-Луке Спорт, 17:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Уолл-стрит назвали реального лидера индекса S&P 500 Инвестиции, 17:53
Протестующие захватили здание биржи Euronext в Париже Общество, 17:53
Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея Политика, 17:53 
Кружки и секции: как получить дополнительное образование в своей школе Специальный проект, 17:49
Путин предложил замминистра финансов возглавить Красноярский край Политика, 17:48
Полиция не нашла ничего опасного в посылках российским военным экспертам Общество, 17:44
Непомнящий словами «я везунчик» оценил ничью в партии с Дин Лижэнем Спорт, 17:43
Отставки губернаторов ,  
0 

Красноярский губернатор Усс ушел в отставку

Губернатор Красноярского края Александр Усс подал в отставку
Глава региона готов был пойти на второй срок, но едва ли мог переизбраться из-за низких рейтингов. В октябре 2022 года в Милане по запросу США задержали его сына Артема, он сбежал в Россию в апреле 2023-го
Александр Усс
Александр Усс (Фото: Алина Ковригина / ТАСС)

Красноярский губернатор Александр Усс сообщил, что подал в отставку со своего поста. По его словам, он «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». Но при этом он будет заниматься »вопросами социально-экономического развития» Красноярского края.

20 апреля о том, что Усс написал заявление об отставке, сообщали источники РБК. По словам одного из них, ожидается, что губернатор станет сенатором от заксобрания региона.

«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне.<...> Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», — написал Усс в телеграм-канале.

Александр Усс избрался губернатором в 2018 году с результатом 60,2% голосов. До этого он долгое время занимал пост спикера заксобрания Красноярского края.

По данным источников РБК, близких к администрации президента, Усса может сменить замминистра финансов Михаил Котюков. По словам двух источников РБК, также в числе возможных кандидатов — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

«Слухи не комментируем. Призываем пользоваться официальной информацией», — сказали ранее РБК в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Сколько стоит ваш внештатник: как посчитать экономику такого сотрудника
Merck и Moderna делают вакцину против рака. Стоит ли покупать их акции

О возможной отставке Усса сообщали также «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Губернатор Красноярского края рассчитывал сохранить пост и готов был пойти на второй срок, ранее рассказывали близкие к администрации президента источники. Но в Кремле считали, что Уссу будет трудно переизбраться из-за низких рейтингов и большого запроса на смену губернатора среди жителей региона.

В октябре 2022 года сына губернатора Артема Усса задержали по запросу США в аэропорту Милана. Американская прокуратура предъявила ему обвинения в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. По версии властей страны, Артем Усс и его партнер Юрий Орехов, а также еще трое россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, закупали на Западе подсанкционную электронику двойного назначения и военных технологий.

В ноябре Усса-младшего отправили под домашний арест в Милане. 23 марта 2023 года, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию предпринимателя в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, он сломал электронный браслет и сбежал из квартиры в муниципалитете Кашина-Вионе-ди-Базильо. Итальянское следствие не исключает, что к побегу Усса могут быть причастны российские спецслужбы. 4 апреля стало известно, что Артем Усс вернулся в Россию.

Основной кандидат на смену Уссу, Михаил Котюков, тоже родом из Красноярска, ему 46 лет, он выпускник «Школы губернаторов». В разные годы он занимал должности проректора по экономике и финансам Сибирского федерального университета, заместителя губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, зампреда правительства — министра финансов Красноярского края.

В 2010 году Котюков возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина, в 2012 году стал замминистра финансов. В 2013 году чиновник занял должность руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО), а в 2018-м был назначен министром науки и высшего образования. После отставки правительства Дмитрия Медведева Котюков не сохранил министерский пост — в 2020 году он стал замминистра финансов в правительстве Михаила Мишустина.

Артем Усс рассказал, что был вынужден совершить побег из-под домашнего ареста в Италии, потому что не верит в объективность правосудия там. По словам Усса, в его деле суд Италии продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США». Во время побега «рядом были сильные и надежные люди», рассказал сын губернатора.

Corriere della Sera писала, что американский Минюст сразу после решения суда Милана о домашнем аресте Усса предупредил итальянских коллег о высоком риске его побега. Но решение о домашнем аресте было оставлено в силе, решающим фактором стало наличие у жены Усса, Марии Ягодиной, дома в Италии. Но за неделю до побега Усса его супруга покинула страну.

Губернатор Усс после пропажи сына из-под домашнего ареста в Италии заявил о невиновности Артема и не исключил, что тот представлял интерес в «большой геополитической игре». «Я абсолютно убежден, что он стал либо жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре», — заявлял тогда Александр Усс.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Александр Усс Красноярский край Губернатор отставка
Материалы по теме
Вице-спикер Госдумы попросил губернаторов продлить майские праздники
Политика
Губернатор Флориды подписал закон «о защите сердцебиения»
Политика
Путин призвал не допускать «сюрреализма» в местном самоуправлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter