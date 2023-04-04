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Общество ,  
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Сын красноярского губернатора Усса рассказал о побеге из Италии в Россию

Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын красноярского губернатора вернулся в Россию
Предприниматель заявил, что суд в Италии показал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться» перед Вашингтоном. Усс-младший ранее просил не передавать его США, а экстрадировать в Россию, где он заочно арестован
Артем Усс
Артем Усс (Фото: из личного архива)

Сын красноярского губернатора Артем Усс был вынужден совершить побег из-под домашнего ареста в Италии, потому что не верит в объективность правосудия там. Об этом он сообщил «РИА Новости». Сейчас он находится в России.

По словам Усса, в его деле суд Италии продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США». «Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — сказал предприниматель.

Усс был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона, когда он собирался вылететь в Турцию. Прокуратура Соединенных Штатов предъявила ему обвинения в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. По версии властей страны, предприниматель и его партнер Юрий Орехов, а также еще трое россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, закупали на Западе подсанкционную электронику двойного назначения и военных технологий.



Предприниматель не признал вину, а его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс утверждал, что дело имеет «политический окрас». Глава региона предположил, что его сын «стал либо жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре».

В ноябре Усса-младшего отправили под домашний арест в Милане. 23 марта, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию предпринимателя в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, он сломал электронный браслет и сбежал из квартиры в муниципалитете Кашина-Вионе-ди-Базильо. Итальянское следствие не исключает, что к побегу Усса могут быть причастны российские спецслужбы.

Во время заседания в итальянском суде Усс просил об экстрадиции на родину. В России он объявлен в розыск по делу об отмывании денег и заочно арестован, об этом стало известно в конце октября 2022 года, вскоре после задержания предпринимателя в Италии.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Артем Усс Италия домашний арест США
Пространство выбора
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Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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