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Политика ,  
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Губернатор Красноярска поблагодарил Путина в речи о побеге сына из Италии

Красноярский губернатор Усс поблагодарил Путина в речи о побеге сына Артема из Италии
Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии, где одобрили его экстрадицию в США, после чего оказался в России. Его отец рассказал, что благодарен всем оказавшим помощь, отдельные слова благодарности адресовав Путину

Губернатор Красноярска поблагодарил Путина в речи о побеге сына из Италии
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Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех людей, которые переживали, поддерживали его и оказались готовы в «трудные моменты подставить плечо» из-за задержания в Италии по обвинению США его сына — Артема Усса. Отдельную благодарность он выразил российскому президенту Владимиру Путину.

«Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем», — сказал Усс, добавив, что «такие невероятные события могут проходить только по воле Божьей».

Политик отметил, что, несмотря на порой казавшуюся безвыходность ситуации, он верил, что «и справедливость на свете есть, и Артем — сибиряк, поэтому выдержит эти испытания и обязательно вернется на Родину». По его словам, этот путь был сложным, российские и зарубежные журналисты выдвигали разные версии, но комментировать их следует только Артему. Губернатор сказал, что его сын — непубличный человек.

Артема Усса задержали в прошлом октябре в аэропорту Милана по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Прокуратура США предъявила бизнесмену обвинения в нарушении санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег и настаивала на его экстрадиции. В американской юрисдикции ему грозило до 75 лет заключения. Усса поместили под домашний арест в Бусто-Арсицио. После ареста Усса в Италии против него завели дело в России и заочно арестовали.

Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США 21 марта, на следующий день стало известно о побеге бизнесмена. Он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры. Когда на место прибыли карабинеры, он уже скрылся. После появления Артема Усса в России ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

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По данным Corriere della Sera и La Repubblica, у Усса могло быть несколько сообщников, а за время побега он сменил несколько автомобилей. Следователи заподозрили, что в деле замешаны российские спецслужбы.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Красноярский край Артем Усс Александр Усс Италия
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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