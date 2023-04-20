Губернатор Красноярского края уйдет в отставку

В качестве кандидата на его место рассматривается замминистра финансов Михаил Котюков, рассказали источники РБК

Александр Усс (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку, рассказали РБК пять источников, близких к администрации президента. Его может сменить замминистра финансов Михаил Котюков, сказали четверо из них.

Усс уже написал заявление об отставке, сказал один из собеседников РБК. Он, как ожидается, станет сенатором от заксобрания региона.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Красноярского края.

Ранее о возможной отставке Усса сообщали «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Губернатор Красноярского края рассчитывал сохранить свой пост и готов был пойти на второй срок, ранее рассказывали близкие к администрации президента источники. Но в Кремле считали, что Уссу будет трудно переизбраться из-за низких рейтингов и большого запроса на смену губернатора среди жителей региона.

Александр Усс избрался губернатором в 2018 году с результатом 60,2% голосов. До этого он долгое время занимал пост спикера заксобрания Красноярского края.

В октябре прошлого в аэропорту Милана был задержан сын губернатора Усса Артем. Его задержали по запросу США — прокуратура Соединенных Штатов предъявила ему обвинения в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. По версии властей страны, Артем Усс и его партнер Юрий Орехов, а также еще трое россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, закупали на Западе подсанкционную электронику двойного назначения и военных технологий.

В ноябре Усса-младшего отправили под домашний арест в Милане. 23 марта, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию предпринимателя в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, он сломал электронный браслет и сбежал из квартиры в муниципалитете Кашина-Вионе-ди-Базильо. Итальянское следствие не исключает, что к побегу Усса могут быть причастны российские спецслужбы. 4 апреля стало известно, что Артем Усс вернулся в Россию.

Основной кандидат на смену Уссу, Михаил Котюков, тоже родом из Красноярска, ему 46 лет, он выпускник «Школы губернаторов». В разные годы он занимал должности проректора по экономике и финансам Сибирского федерального университета, заместителя губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, зампреда правительства — министра финансов Красноярского края.

В 2010 году Котюков возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина, в 2012 году стал замминистра финансов. В 2013 году чиновник занял должность руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО), а в 2018-м был назначен министром науки и высшего образования. После отставки правительства Дмитрия Медведева Котюков не сохранил министерский пост — в 2020 году он стал замминистра финансов в правительстве Михаила Мишустина.