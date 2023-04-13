La Repubblica узнала об установлении личностей сообщников Усса при побеге

La Repubblica пишет, что в Италии установили личности некоторых сообщников Артема Усса при побеге. Газета указывает, что он мог приехать из Италии в Словению, оттуда в Сербию, из которой уже вылетел в Россию

Итальянские правоохранительные органы установили личности 4-5 человек, которые помогали сыну красноярского губернатора Александра Усса Артема в побеге из-под домашнего ареста, пишет газета La Repubblica.

По ее данным, всего в числе сообщников Усса были не менее десяти человек. Миланская прокуратура считает, что он использовал несколько машин, чтобы покинуть Италию. Следствие полагает, что Усс сначала выехал в Словению, а оттуда — в Сербию, и из этой страны вылетел в Россию (Белград, в отличие от стран ЕС, не прекращал авиасообщение с Россией).

Усса-младшего задержали в Милане (это столица Ломбардии) 17 октября прошлого года по запросу США. Американский Минюст считает, что Усс и несколько других россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме того их подозревают в нарушении санкций из-за закупки на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.

В конце ноября Усса отправили под домашний арест в Ломбардии. 21 марта суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в США, и на следующий день он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры, где находился под арестом. Corriere della Sera и La Repubblica писали, что помогать Уссу могли российские спецслужбы.

4 апреля Усс подтвердил, что находится в России. Он заявил, что итальянский суд продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США». Во время побега, по словам Усса, с ним рядом «были сильные и надежные люди».

В России против него также возбуждено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере в составе организованной группы. В октябре прошлого года МВД объявило его в розыск, Мещанский суд заочно арестовал. После возвращения в страну Усс добровольно явился к следователю, и ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.



Усс-старший не стал комментировать версии побега сына, но поблагодарил всех людей, которые поддерживали его и переживали, в том числе и президента Владимира Путина. Губернатор отмечал, что его сын невиновен.