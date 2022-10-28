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МВД объявило в розыск сына губернатора Красноярского края

В Москве заочно арестовали и объявили в розыск сына губернатора Красноярского края Усса
Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артема Усса по делу об отмывании денег. В октябре его арестовали в Италии по запросу США
Фото: МВД.РФ
Фото: МВД.РФ

В России объявили в розыск задержанного ранее в Италии бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, следует из розыскной базы МВД.

Мещанский суд заочно арестовал Усса-младшего по делу об отмывании денег в особо крупном размере в составе организованной группы (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ), сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Избранная мера пресечения предусматривает арест сроком до двух месяцев в случае экстрадиции или задержания на территории России, уточнили РБК в суде.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Александра Усса, а также направил запрос в пресс-центр МВД России.

17 октября бизнесмена задержали в Италии по запросу США. Американская прокуратура обвинила Усса-младшего, его партнера Юрия Орехова и еще троих россиян в нарушении санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег.

По версии американского следствия, Усс и Орехов организовывали мошеннические схемы, занимались незаконным экспортом и операциями по отмыванию денег через их совместную и зарегистрированную в Гамбурге компанию NDA GmbH.

В отношении Усса-младшего начата процедура экстрадиции в США, однако тот не дал на это согласия и настаивает на своей невиновности, сообщал адвокат россиянина Виничио Нардо.

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Красноярский губернатор говорил о «политическом окрасе» обвинений против его сына. Российский МИД назвал дело в отношении Усса-младшего продолжением «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Алена Нефедова
Артем Усс розыск МВД арест отмывание денег
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