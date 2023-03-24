Усс после пропажи сына связал его дело с геополитической игрой

Губернатор Усс заявил, что не знает о местонахождении его сына Артема

Губернатор Усс заявил, что его сын Артем, пропавший 22 марта после одобрения его экстрадиции в США, стал «жертвой пополнения залогового фонда» или был чьим-то интересом в «большой геополитической игре»

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Губернатор Красноярского края Александр Усс после пропажи его сына Артема из-под домашнего ареста в Италии, откуда его должны были экстрадировать в США, заявил о невиновности сына и не исключил, что тот представлял интерес в «большой геополитической игре». Видео комментария размещено в телеграм-канале губернатора.

Он напомнил, что после ареста сына высказывались предположения о его обмене. «Я абсолютно убежден, что он стал либо жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре», — сказал губернатор.

По словам Усса, квартира, в которой его сын находился под арестом, очень тщательно охранялась карабинерами, его периодически посещали ночью. «Мне абсолютно не понятно, как он мог исчезнуть оттуда», — сказал губернатор.

Усс отметил, что решение об экстрадиции в США стало для всех неожиданностью, а для самого его сына — шоком.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в Милане по запросу США, когда он собирался направиться в Турцию. Прокуратура Соединенных Штатов предъявила ему обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. Минюст США считает, что Усс и другие россияне, упомянутые в обвинении, участвовали в схемах по продаже нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Также, по версии ведомства, обвиняемые занимались закупкой на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий. Усса направили под домашний арест в конце ноября. Своей вины он не признал.

В России он объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заодно арестован. Усс просил суд экстрадировать его в Россию.

23 марта La Stampa сообщила, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста после того, как суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Днем 22 марта он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры, а когда в квартиру прибыли карабинеры, его на месте уже не было, писала итальянская газета.