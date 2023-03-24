Усс после пропажи сына связал его дело с геополитической игрой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 08:10
Задорнов назвал «хронических больных» среди банков Европы Финансы, 08:10
К станку: как супруги создали сеть балетных студий на 1,5 млрд руб. Pro, 08:00
«Нулевой пациент». Чем банковский кризис напоминает эпидемию COVID Мнение, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:45
Мьянма проигнорирует ордер МУС на арест Путина Политика, 07:43
Усс после пропажи сына связал его дело с геополитической игрой Политика, 07:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Европе проведут форум по украинским детям в России Политика, 07:28
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 07:28
«Пилот» по доставке рецептурных лекарств оказался пока неработающим Бизнес, 07:00
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 06:45
«Коммерсантъ» узнал о возможном переименовании Jacobs в России Бизнес, 06:32
Рогов сообщил о подготовке ВСУ прорыва у Орехова в Запорожской области Политика, 06:20
США нанесли авиаудары по объектам Ирана в Сирии Политика, 06:06
Политика ,  
0 

Усс после пропажи сына связал его дело с геополитической игрой

Губернатор Усс заявил, что не знает о местонахождении его сына Артема
Губернатор Усс заявил, что его сын Артем, пропавший 22 марта после одобрения его экстрадиции в США, стал «жертвой пополнения залогового фонда» или был чьим-то интересом в «большой геополитической игре»

Усс после пропажи сына связал его дело с геополитической игрой
Video

Губернатор Красноярского края Александр Усс после пропажи его сына Артема из-под домашнего ареста в Италии, откуда его должны были экстрадировать в США, заявил о невиновности сына и не исключил, что тот представлял интерес в «большой геополитической игре». Видео комментария размещено в телеграм-канале губернатора.

Он напомнил, что после ареста сына высказывались предположения о его обмене. «Я абсолютно убежден, что он стал либо жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре», — сказал губернатор.

По словам Усса, квартира, в которой его сын находился под арестом, очень тщательно охранялась карабинерами, его периодически посещали ночью. «Мне абсолютно не понятно, как он мог исчезнуть оттуда», — сказал губернатор.

Усс отметил, что решение об экстрадиции в США стало для всех неожиданностью, а для самого его сына — шоком.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в Милане по запросу США, когда он собирался направиться в Турцию. Прокуратура Соединенных Штатов предъявила ему обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. Минюст США считает, что Усс и другие россияне, упомянутые в обвинении, участвовали в схемах по продаже нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Также, по версии ведомства, обвиняемые занимались закупкой на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий. Усса направили под домашний арест в конце ноября. Своей вины он не признал.

Читайте на РБК Pro
Игорь Рыбаков — РБК Pro: «Сейчас не время для инвестиционных стратегий»
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Джек Дорси — фанат ледяного душа. Стоит ли повторять за миллиардером

В России он объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заодно арестован. Усс просил суд экстрадировать его в Россию.

23 марта La Stampa сообщила, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста после того, как суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Днем 22 марта он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры, а когда в квартиру прибыли карабинеры, его на месте уже не было, писала итальянская газета.

Авторы
Теги
Мир Ландау, Юлия Волкова Юлия Волкова
Александр Усс США Италия
Материалы по теме
Corriere узнала детали побега сына Усса из-под домашнего ареста в Италии
Политика
Суд в Италии согласился выдать в США сына красноярского губернатора
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter