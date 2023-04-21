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Министр в Италии назвал виновных в побеге сына Усса из Италии

Министр юстиции Италии обвинил судей в побеге сына экс-губернатора Усса
Министр юстиции Италии Карло Нордио раскритиковал апелляционный суд Милана за то, что он посадил Артема Усса под домашний арест, из-под которого тот сбежал, назвав сына экс-губернатора «этот джентльмен»

Министр юстиции Италии Карло Нордио обвинил миланских судей в побеге из-под домашнего ареста российского бизнесмена Артема Усса, сына ушедшего накануне в отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, пишет Financial Times.

На парламентских слушаниях Нордио раскритиковал апелляционный суд Милана за то, что он посадил Усса под арест, из-под которого тот сбежал, сломав электронный браслет. «Судебные органы были завалены предупреждениями о риске побега этого джентльмена», — сказал глава Минюста. Он наложил дисциплинарное взыскание на нескольких судей.

Сын губернатора был задержан в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу США. Соединенные Штаты обвинили его в нарушении санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В ноябре Усса-младшего отправили под домашний арест. В конце марта этого года, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию бизнесмена в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, он сломал электронный браслет и сбежал из квартиры. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.

Свой побег он объяснял тем, что не верит в объективность правосудия в Италии. Итальянский суд, утверждал он, продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США».

Губернатор после пропажи сына из-под арестанастаивал на его невиновности и не исключал, что тот представлял интерес в «большой геополитической игре». Накануне Александр Усс ушел в отставку со своего поста. По его словам, он «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». Врио главы региона назначен замминистра финансов Михаил Котюков.

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Теги
Елена Чернышова
Артем Усс Александр Усс Италия домашний арест побег
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