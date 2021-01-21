Байден вступил в должность президента США. Главное

Инаугурация Байдена значительно отличается от обычных церемоний. Из-за пандемии отменен традиционный обед, масштабного парада тоже не будет, его перенесли в онлайн.

Гостей на инаугурации также намного меньше: ожидается всего около 1 тыс. человек. Обычно распространяется около 200 тыс. билетов на мероприятия в столице, но в этот раз никаких билетов нет, а каждый из конгрессменов может пригласить с собой лишь одного человека. Предполагается, что из-за отмены массовых мероприятий бюджетные расходы удастся сократить.

Усиленные меры безопасности

Уже после событий 6 января, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, власти заявили, что усилят меры безопасности во время инаугурации.

В ФБР предупредили, что в течение последних двух недель в интернете было зафиксировано значительное количество угроз. Глава ведомства Кристофер Рэй заявил, что опасается вспышек насилия в Вашингтоне в день инаугурации.

В окрестности американской столицы решили перебросить около 25 тыс. служащих Национальной гвардии, обычно расквартированных в различных штатах на Восточном побережье.

Также к обеспечению безопасности привлечены 6 тыс. сотрудников полиции округа Колумбия, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, силы Береговой охраны, сотрудники Секретной службы и агенты ФБР.

В центре Вашингтона закрыли 13 станций метро. Поезда проезжают их без остановки.

Facebook из соображений безопасности пообещал блокировать создание любых новых мероприятий рядом с Белым домом и Капитолием в Вашингтоне, а также возле зданий капитолиев в американских штатах. Также компания продолжит блокировать создание событий в США с неамериканских аккаунтов.

Сервис аренды жилья Airbnb отменил в Вашингтоне и окрестностях все бронирования. Это было сделано по просьбе властей, опасавшихся, что в столицу в день инаугурации приедут экстремисты из других американских регионов.

Последние часы Трампа на президентском посту

Дональд Трамп решил уехать из Вашингтона перед инаугурацией. Он заранее сообщил, что рано утром проведет церемонию собственных проводов в Мэриленде, а затем вместе с супругой Меланией отправится во Флориду.

Белый дом Трамп покинул вскоре после 16:00 мск. В своей прощальной речи он заявил, что на посту президента добился «потрясающих результатов». Среди своих достижений он назвал укрепление вооруженных сил и налоговую реформу.

С собой президент забрал в том числе и один из «ядерных чемоданчиков»: до 20:00 мск у него сохраняются полномочия по применению ядерного оружия, а потому саквояж с набором пусковых кодов Трамп до этого времени обязан носить с собой. Байдену аналогичный чемоданчик вручат сразу после присяги.

Трамп приземлился во Флориде за час до инаугурации Байдена. По сведениям CNN, по пути он следил за событиями в Вашингтоне.

Первые шаги Байдена на посту президента

В первые часы нахождения на посту президента Байден подписал ряд документов, отменяющих указы Трампа. К 3:30 мск он подписал 15 указов.

В частности, президент запустил процедуру возвращения США в Парижское соглашение по климату (о выходе Трамп объявил в 2017 году), а также во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) (Трамп решил выйти из ВОЗ летом 2020 года, так как считал, что организация допустила множество ошибок, справляясь с пандемией коронавируса).

Байден также отменил запрет на въезд в США для граждан из ряда мусульманских и африканских стран, остановил строительство стены на границе с Мексикой и строительство трубопровода Keystone XL, который идет из Канады. Оттава уже заявила о своем разочаровании таким решением Байдена.

Помимо этого, президент ввел обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в федеральных учреждениях.

Кто войдет в команду Байдена

Еще в конце ноября штаб Байдена опубликовал список потенциальных членов новой администрации. Впоследствии СМИ сообщали еще о нескольких возможных назначениях.

Госсекретарь — Энтони Блинкен. В администрации Барака Обамы в 2015–2017 годах был заместителем госсекретаря.

Министр обороны — Ллойд Остин. Генерал в отставке.

Директор ЦРУ — Уильям Бернс. Бывший заместитель госсекретаря, экс-посол США в России.

Советник по национальной безопасности — Джейк Салливан. Он был помощником Байдена, когда тот занимал пост вице-президента.

Министр внутренней безопасности — Алехандро Майоркас. Заместитель министра внутренней безопасности в 2013–2016 годах.

Спецпосланник президента США по климату — Джон Керри. Бывший госсекретарь.

Ждать ли России новых санкций

Санкционная политика Байдена в отношении России пока остается загадкой. Базовый консенсус — при Байдене антироссийские санкции могут расшириться, но не слишком драматически. Стоит помнить также, что в конгрессе США за время президентства Трампа было подготовлено несколько инициатив, содержащих дополнительные санкции против России, в частности ограничения против рублевого суверенного долга, финансовых институтов и энергетических проектов России. Часть этих инициатив теперь может быть поддержана обеими партиями в конгрессе, тем более что и палата представителей, и сенат теперь находятся под контролем демократов.

С учетом законопроектов конгресса набор санкционных опций Байдена включает: