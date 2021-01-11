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«Вызывающе, но довольно прямо». Что кандидат в главы ЦРУ говорил о России

Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ Уильяма Бернса — карьерного дипломата и бывшего посла в Москве. Что он говорил об отношениях США и России, Путине и своем любимом месте в российской столице — в материале РБК
Уильям Бернс (справа) в Александровском саду после возложения венка к Могиле Неизвестного солдата
Уильям Бернс (справа) в Александровском саду после возложения венка к Могиле Неизвестного солдата (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

Про отношения США и России

Уильям Бернс был послом в России с 2005 по 2008 год. Последние несколько лет он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир.

В 2017 году он так высказывался о будущем отношений США и России: «Когда я работал послом в Москве, то у обеих сторон были иллюзии по поводу двусторонних отношений. США колебались между идеей продолжения сотрудничества с Москвой и предположением, что Россия неуклонно теряет статус региональной державы. Россия, в свою очередь, сначала рассматривала возможность стратегического партнерства с США, а затем попыталась перевернуть представление о современном мировом порядке, где доминируют Соединенные Штаты. Реальность такова, что отношения с Россией в ближайшем будущем останутся конкурентными, а нередко две страны будут выступать как противники. И основой для этого является представление каждого из государств о своей роли в мире».

Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров (слева направо, на втором плане) и посол США в РФ Уильям Бернс (на первом плане) во время встречи в Ново-Огарево
Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров (слева направо, на втором плане) и посол США в РФ Уильям Бернс (на первом плане) во время встречи в Ново-Огарево (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Про впечатления от Путина

Свою первую встречу с российским президентом Владимиром Путиным Бернс в 2019 году описывал следующим образом: «Он сказал мне: «Вы, американцы, должны больше слушать, вы не можете просто делать все по-своему». <…> Это было не тонко, это было вызывающе, но довольно прямо».

Байден выдвинул экс-посла США в России на пост главы ЦРУ
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В статье 2017 года он писал: «Когда цены на нефть были высокими, ему [Путину] удавалось поддерживать контакт с населением благодаря росту уровня жизненных стандартов. Когда я работал в центре Москвы в качестве посла, то доля среднего класса возрастала, а российская элита была убеждена в том, что она все делает правильно. Но Путин лишился этого козыря, когда цены на энергоносители упали, а Запад ввел санкции. Осталась экономика с явным уклоном на нефтегазовый сектор, где реальным реформам мешает политический контроль и разъедающая систему коррупция».

Про Ближний Восток

Значительная часть карьеры Бернса была посвящена Ближнему Востоку. До работы в России он был послом США в Иордании (1998–2001 годы) и помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока (до 2005 года). В 2008-м Бернсу присвоили звание карьерного посла (его присваивает президент США с согласия сената за выдающиеся заслуги), до 2015 года он занимал в Госдепе разные должности вплоть до первого заместителя главы ведомства.

Бернс в районе заминированной земли вдоль иордано-израильской границы, 26 апреля 1999 года.
Бернс в районе заминированной земли вдоль иордано-израильской границы, 26 апреля 1999 года. (Фото: Reuters)

«Десять лет я работал на Ближнем Востоке, и Ближний Восток преследует меня повсюду», — говорил он в интервью в 2006-м. Размышляя о политике США на ближневосточном направлении, Бернс в колонке для The Atlantic в 2019 году отмечал, что обращать внимание на действия России и Китая в регионе Вашингтону нужно, но заострять на них внимание не стоит. «У России при Владимире Путине были неустойчивые позиции в регионе в последние годы, таковыми они и остались. Успехи России были основаны на чужих ошибках», — писал он.

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Про спорт и любимое место в Москве

За время работы послом в России Бернс совершил более 40 поездок по стране. Он говорил, что, «сидя просто в Москве, понять Россию невозможно». О столице тем не менее он отзывался с теплотой: «Мы с женой очень любим ходить пешком. И в этом смысле нам больше всего нравились Воробьевы горы, где мы всегда гуляли. Это прекрасное место в любое время года. Но признаюсь, что я также спортивный болельщик. И всегда получаю истинное наслаждение от хорошего баскетбольного матча, от хоккея, футбола, причем не американского футбола».

На приемах в посольской резиденции он представлялся по-русски, лаконично и просто: «Я Билл Бернс, посол США».

Уильям Бернс и министр обороны РФ Сергей Иванов (слева направо) во время матча финальной серии плей-офф чемпионата России по баскетболу: «ЦСКА» (Москва) — «Химки» (Московская область)
Уильям Бернс и министр обороны РФ Сергей Иванов (слева направо) во время матча финальной серии плей-офф чемпионата России по баскетболу: «ЦСКА» (Москва) — «Химки» (Московская область) (Фото: Белоусов Виталий / ТАСС)

В одной из поездок в 2006 году Бернсу удалось побывать на свадьбе сына экс-зампреда дагестанского правительства Гаджи Махачева, сообщал Spiegel в 2010-м на основе выдержек из секретной депеши Бернса. На торжестве, писал чиновник, присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Бернс описывал богатый стол и исполнение лезгинки гостями свадьбы.

Авторы
Анастасия Антипова, Артем Филипенок
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