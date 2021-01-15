«Ночной кошмар»: события конца срока Трампа на обложках мировых СМИ

После речи президента Дональда Трампа на митинге 6 января его сторонники пошли штурмом на здание конгресса США. В результате пять человек погибли, а палата представителей второй раз за три года поставила вопрос об импичменте Трампа. Как мировые СМИ отразили политическую обстановку в США на своих обложках — в фотогалерее РБК.