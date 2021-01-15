«Ночной кошмар»: события конца срока Трампа на обложках мировых СМИ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 14 янв, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 14 янв, 12:26
Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 11:23 Попова сообщила о научившихся жить в условиях коронавируса россиянах Общество, 11:20 Сбербанк сообщил о падении прибыли в 2020 году Финансы, 11:13 Москва побила суточный рекорд по смертям от коронавируса Общество, 11:08 В России число заболевших COVID превысило 3,5 млн Общество, 11:04 Хореограф Тутберидзе извинился перед Плющенко после вызова на бой Спорт, 11:04 Почему Китай стал примером для всех игроков e-commerce — The Economist Pro, 11:00 Роспотребнадзор обнаружил 1,5 тыс. мутаций коронавируса Общество, 10:57 От коронавируса привили более 100 тыс. российских военнослужащих Общество, 10:55 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 10:54 Штраф за долги по ЖКУ: сколько заплатят россияне в январе Недвижимость, 10:46 «Копейку» с 350-сильным мотором выставили на продажу за ₽270 тысяч Авто, 10:39 Эксперты спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2021 году Экономика, 10:35 СМИ узнали о переходе директора ФСО в ФСБ Общество, 10:31
Выборы президента США ,  
0 

«Ночной кошмар»: события конца срока Трампа на обложках мировых СМИ

После речи президента Дональда Трампа на митинге 6 января его сторонники пошли штурмом на здание конгресса США. В результате пять человек погибли, а палата представителей второй раз за три года поставила вопрос об импичменте Трампа. Как мировые СМИ отразили политическую обстановку в США на своих обложках — в фотогалерее РБК.
Newsweek, США
«Год дезинформации. Боевая тревога. Президент Трамп обладает чрезвычайными полномочиями — военные обеспокоены»
Charlie Hebdo, Франция
«Больше недели, чтобы стать великим президентом»
The Guardian Weekly, Великобритания
«Его финальный занавес. Прощальный подарок Дональда Трампа Америке»
The New European, Великобритания
«Демократия (английское слово написано с преднамеренной ошибкой: в середине выделено mock — «насмешка». — РБК). Что дальше ждет США и мир?»
Der Spiegel, Германия
«Армия Трампа. Разгоряченная. Больная. Опасная. Как президент стал предводителем путча»
New Statesman, Великобритания
«Гражданская война в Америке. Грядущая борьба с трампизмом»
Maclean's, Канада
«Ночной кошмар для США»
The Economist, Великобритания
«Наследие Трампа. Позор и возможность»
Time, США
«Демократия под угрозой»
The Spectator, Великобритания

«Господство технологий. Кремниевая долина больше не может скрывать свою власть».

После событий в Вашингтоне Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Mother Jones, США
«Ты уволен»
мультимедиа Дональд Трамп Капитолий Вашингтон импичмент
Материалы по теме
Палата представителей утвердила второй импичмент Трампу. Что важно знать
Политика
Лидер республиканцев в сенате исключил импичмент Трампу до инаугурации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter