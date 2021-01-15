Выборы президента США , 15 янв, 10:00
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«Ночной кошмар»: события конца срока Трампа на обложках мировых СМИ
После речи президента Дональда Трампа на митинге 6 января его сторонники пошли штурмом на здание конгресса США. В результате пять человек погибли, а палата представителей второй раз за три года поставила вопрос об импичменте Трампа. Как мировые СМИ отразили политическую обстановку в США на своих обложках — в фотогалерее РБК.
Newsweek, США
«Год дезинформации. Боевая тревога. Президент Трамп обладает чрезвычайными полномочиями — военные обеспокоены»
Charlie Hebdo, Франция
«Больше недели, чтобы стать великим президентом»
The Guardian Weekly, Великобритания
«Его финальный занавес. Прощальный подарок Дональда Трампа Америке»
The New European, Великобритания
«Демократия (английское слово написано с преднамеренной ошибкой: в середине выделено mock — «насмешка». — РБК). Что дальше ждет США и мир?»
Der Spiegel, Германия
«Армия Трампа. Разгоряченная. Больная. Опасная. Как президент стал предводителем путча»
New Statesman, Великобритания
«Гражданская война в Америке. Грядущая борьба с трампизмом»
Maclean's, Канада
«Ночной кошмар для США»
The Economist, Великобритания
«Наследие Трампа. Позор и возможность»
Time, США
«Демократия под угрозой»
The Spectator, Великобритания
«Господство технологий. Кремниевая долина больше не может скрывать свою власть».
После событий в Вашингтоне Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа
Mother Jones, США
«Ты уволен»