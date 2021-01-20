Патрули и перекрытие дорог: Вашингтон приготовился к инаугурации Байдена
В полдень 20 января состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена. В преддверии события в столице усилили меры безопасности: оборонное ведомство выделило около 25 тыс. военных, магазины и заведения на первых этажах стали заколачивать витрины. В США опасаются протестов после того, как 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, в результате которого погибли несколько человек. Как Вашингтон приготовится к инаугурации — в фоторепортаже РБК
Военная техника блокирует движение неподалеку от Капитолия.
13 января силовые структуры уведомили конгресс, что в день вступления Байдена в должность несколько тысяч сторонников Трампа планируют штурмовать Капитолий
Щит с объявлением о поиске информации об атаке на Капитолий, произошедшей 6 января
Служащие Национальной гвардии в Капитолии
Военный кордон возле Капитолия
Патрулирование улиц возле периметра безопасности в Вашингтоне