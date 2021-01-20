Патрули и перекрытие дорог: Вашингтон приготовился к инаугурации Байдена

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 09:01 В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе Общество, 09:00 UFC признал Нурмагомедова автором лучшего болевого приема года Спорт, 08:58 Россияне против ковид-паспортов, ₽1 трлн на 5G. Главные новости РБК Общество, 08:45 СМИ узнали о помиловании Трампом рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка Политика, 08:44 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 08:32 Эксперты сравнили пандемию COVID-19 с аварией на Чернобыльской АЭС Общество, 08:31 Патрули и перекрытие дорог: Вашингтон приготовился к инаугурации Байдена Политика, 08:30  Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена Политика, 08:19 Почему сотрудники страдают от токсичного оптимизма — Bloomberg Pro, 08:03 Стали известны даты финала Кубка России по фигурному катанию в Москве Спорт, 08:00 «Справедливая Россия» обсудила смену названия перед выборами в Госдуму Политика, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 января Общество, 07:45 ВОЗ зафиксировала рекорд по числу умерших от коронавируса за неделю Общество, 07:40
Выборы президента США ,  
0 

Патрули и перекрытие дорог: Вашингтон приготовился к инаугурации Байдена

В полдень 20 января состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена. В преддверии события в столице усилили меры безопасности: оборонное ведомство выделило около 25 тыс. военных, магазины и заведения на первых этажах стали заколачивать витрины. В США опасаются протестов после того, как 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, в результате которого погибли несколько человек. Как Вашингтон приготовится к инаугурации — в фоторепортаже РБК
Фото:Nathan Howard / Getty Images
Фото: Nathan Howard / Getty Images

Военная техника блокирует движение неподалеку от Капитолия.

13 января силовые структуры уведомили конгресс, что в день вступления Байдена в должность несколько тысяч сторонников Трампа планируют штурмовать Капитолий

Фото:Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Бойцы Национальной гвардии патрулируют улицы столицы
Фото:Greg Nash / Reuters
Фото: Greg Nash / Reuters
Пенсильвания-авеню во время репетиции инаугурации 18 января
Фото:Nathan Howard / Getty Images
Фото: Nathan Howard / Getty Images

Щит с объявлением о поиске информации об атаке на Капитолий, произошедшей 6 января

Фото:Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Служащие Национальной гвардии в Капитолии

Фото:Nathan Howard / Getty Images
Фото: Nathan Howard / Getty Images

Военный кордон возле Капитолия

Фото:Nathan Howard / Getty Images
Фото: Nathan Howard / Getty Images

Патрулирование улиц возле периметра безопасности в Вашингтоне

Фото:Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Ранее глава ФБР заявил, что опасается насилия во время мероприятий, посвященных инаугурации. По его словам, в интернете фиксируется большое количество угроз безопасности
Фото:Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Избранный президент Джо Байден после событий 6 января обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в подстрекательстве к протестам. Тот отверг свою причастность к протестам и обещал мирно передать власть
Фото:J. Scott Applewhite / AP
Фото: J. Scott Applewhite / AP
мультимедиа инаугурация президент США Джо Байден Дональд Трамп
Материалы по теме
Трамп за день до инаугурации Байдена снял запрет на въезд в США по COVID
Общество
Facebook запретил организовывать мероприятия в день инаугурации Байдена
Политика
ФБР проверит Нацгвардию на угрозы перед инаугурацией Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter