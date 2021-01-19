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СМИ узнали детали передачи «ядерного чемоданчика» в отсутсвие Трампа

Передача «ядерного чемоданчика» с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия США избранному президенту Джо Байдену состоится даже в том случае, если уходящий с поста главы государства Дональд Трамп не будет присутствовать на его инаугурации. Об этом сообщает CNN.

Обычно «ядерный чемоданчик» носит помощник, все время находящийся рядом с президентом. По традиции, саквояж передают помощнику нового лидера во время присяги главы государства.

Однако в этот раз Трамп заявил, что покинет Вашингтон на время инаугурации Байдена и не будет присутствовать на церемонии. При этом действующий глава государства обязан иметь саквояж с кодами при себе.

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Фото:Scott Olson / Getty Images

Как рассказал старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков») Стивен Шварц, на самом деле существует несколько «ядерных чемоданчиков». Из них только один отправится во Флориду вместе с Трампом, а остальные останутся в Вашингтоне.

«Существуют как минимум три или четыре идентичных «ядерных футбольных мяча» (так в США называют «ядерный чемоданчик» — РБК.): один сопровождает президента, другой — вице-президента, еще один традиционно находится в запасе для уполномоченного выжившего [при возможной катастрофе] во время таких мероприятий, как инаугурация или обращение о положении в стране», — объяснил Шварц.

Он добавил, что Трамп будет будет обладать полномочиями применения ядерного оружия до 11:59:59 среды, 20 января (19:59:59 мск), а затем это право перейдет к Байдену. В это время помощник Трампа с «ядерным чемоданчиком» вернется в Вашингтон.

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Инаугурация Байдена назначена на 20 января. Ранее Трамп заявил, что не будет присутствовать на церемонии. Как передавал Bloomberg, он отправится в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде утром в день инаугурации.

Трамп неоднократно заявлял, что выборы президента, на которых он проиграл Байдену, прошли с нарушениями.

Дональд Трамп Джо Байден инаугурация ядерный чемоданчик
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