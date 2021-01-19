СМИ узнали детали передачи «ядерного чемоданчика» в отсутсвие Трампа

Передача «ядерного чемоданчика» с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия США избранному президенту Джо Байдену состоится даже в том случае, если уходящий с поста главы государства Дональд Трамп не будет присутствовать на его инаугурации. Об этом сообщает CNN.

Обычно «ядерный чемоданчик» носит помощник, все время находящийся рядом с президентом. По традиции, саквояж передают помощнику нового лидера во время присяги главы государства.

Однако в этот раз Трамп заявил, что покинет Вашингтон на время инаугурации Байдена и не будет присутствовать на церемонии. При этом действующий глава государства обязан иметь саквояж с кодами при себе.

Как рассказал старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков») Стивен Шварц, на самом деле существует несколько «ядерных чемоданчиков». Из них только один отправится во Флориду вместе с Трампом, а остальные останутся в Вашингтоне.