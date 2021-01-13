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Airbnb отменил все брони жилья в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Сервис аренды жилья Airbnb отменил в Вашингтоне и вашингтонской агломерации все бронирования, запланированные на следующую неделю. Это связано с проведением инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщается на сайте сервиса.

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Фото:Jae C. Hong / AP

«Сегодня в ответ на просьбу различных местных, государственных и федеральных чиновников не ездить в Вашингтон, округ Колумбия, мы объявляем, что Airbnb отменяет бронирования в Вашингтоне в течение недели инаугурации», — говорится в сообщении сервиса.

Airbnb намерен вернуть полную стоимость проживания гостям, которые приняли решение отменить бронирование жилья, а также возместит хозяевам жилья деньги, которые они могли бы заработать от отмененных бронирований.

В заявлении отмечается, что сервис провел исследование и выяснил, имеются ли в системе Airbnb учетные записи тех пользователей, которых арестовали в ходе штурма Капитолия 6 января.

«Благодаря этой работе мы выявили множество людей, которые либо связаны с известными группами ненависти, либо иным образом причастны к преступной деятельности в здании Капитолия, и им было запрещено пользоваться платформой Airbnb», — добавляется в заявлении.

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Фото:J. Scott Applewhite / AP

6 января в здании Капитолия в Вашингтоне сенаторы планировали утвердить итоги голосования выборщиков, однако слушания были прерваны из-за захвата здания сторонниками Трампа. В частности, тогда приверженцы действующего президента устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание конгресса США. Тогда перед зданием конгресса полиция в ходе протестов применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате протестов погибли четыре человека и один политический. Впоследствии демократы представили проект импичмента Трампа, обвинив Трампа в подстрекательстве к мятежу.

После того, как в Капитолии восстановили порядок, палата представителей и сенат США утвердили победу Байдена.

13 января представители Демократической партии приступили к рассмотрению импичмента в отношении Трампа, не дожидаясь инаугурации Байдена, которая запланирована на 20 января.

Airbnb путешествия президентские выборы в США Джо Байден Вашингтон инаугурация
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