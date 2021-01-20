Присяга на миллионы: как устроена экономика инаугурации президента США

Мероприятия и празднества, которые окружают инаугурацию, оплачиваются из средств, собранных инаугурационным комитетом, по существу, частной организацией. В основном это взносы частных лиц и корпораций. Инаугурационный комитет Обамы в 2009 году собрал и потратил $53 млн, на второй инаугурации в 2013 году — $44 млн.
Трамп в 2017 году поставил рекорд по расходам своего комитета на инаугурацию — $104 млн. Конечно, американские СМИ и активисты задали много вопросов как в отношении доноров инаугурации Трампа, так и в отношении использования рекордных собранных средств. Сам республиканец по этому поводу не отчитывался. Как отмечают юристы, в законах не прописаны четкие процедуры, куда могут пойти деньги. «Главные два правила — необходимость учитывать пожертвования и не брать деньги из-за рубежа», — отметила профессор юриспруденции в Стетсонском Университете Циара Торрес-Спеллиси. Кроме того, полученные на инаугурацию деньги не могут быть переданы партии и быть использованы для финансирования политических кампаний на федеральном уровне. Президент Билл Клинтон, например, передал оставшиеся после инаугурации средства, полученные от доноров, на благотворительность.
Инаугурационный комитет каждого президента определяет свои правила, по которым принимает пожертвования. Например, Обама в 2009 году запретил принимать взносы от корпораций и установил потолок на индивидуальные пожертвования, ограничив их $50 тыс. Трамп стал первым президентом, который принимал как частные, так и корпоративные взносы в неограниченном объеме.
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Байден установил достаточно большие лимиты на пожертвования — до $1 млн с компаний и до $500 тыс. с физического лица. Совершившие пожертвования лица смогут рассчитывать на VIP-условия во время инаугурации. При этом Байден уточнил, что не будет принимать пожертвования от лоббистов, а также от частных нефтегазовых компаний. Впрочем, позиция Байдена все равно вызывает вопросы, поскольку инаугурационные взносы крупных корпораций ассоциируются с покупкой влияния. Комитет Байдена опубликовал полный перечень лиц, пожертвовавших больше $200. Официальные данные о том, сколько средств удалось собрать команде демократа, появятся через 90 дней после инаугурации.
Инаугурационные комитеты также занимаются коммерцией, получая деньги от продажи сувениров, атрибутики и памятных подарков. Так, комитет Байдена и Камалы Харрис в своем интернет-магазине активно предлагает всякую всячину — от магнитов на холодильник по $5, носков, шарфов с логотипами и лозунгами президентской кампании победителя до коллекционных тарелок, кружек и стаканов, фотографий Байдена и Харрис в рамочке. Самый дорогой товар в интернет-магазине инаугурационного комитета Байдена стоит $1200, это серебряный медальон с изображением избранного президента.
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Что особенного в инаугурации Байдена
Но инаугурация избранного президента демократа Джо Байдена будет проходить в условиях пандемии и социального дистанцирования, поэтому традиционный обед отменен, а гражданам рекомендовали воздержаться от участия в массовых мероприятиях. После приведения Байдена к присяге он и вице-президент Харрис примут небольшой военный парад, а традиционный масштабный парад будет перенесен в виртуальный формат. Проезд кортежа по Пенсильвания-авеню к Белому дому с приветствующими его гражданами тоже будет отменен.
В итоге казне удастся сэкономить на этих статьях расходов. Как отмечают некоторые аналитики, учитывая недавний штурм Капитолия сторонниками Трампа, в этот раз к безопасности президента будет проявлено еще больше внимания. Впрочем, учитывая, что инаугурация будет проходить во время пандемии, то есть Байден будет подвергаться пониженной опасности, а на улицах не будет толп, то на обеспечение безопасности в этом году вряд ли потратят больше денег, чем в предыдущих, считает бывший чиновник Министерства внутренней безопасности США Роберт Сандвег.
Авторы
Иван Ткачёв, Евгений Пудовкин