Присяга на миллионы: как устроена экономика инаугурации президента США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 12:33
Байден вступил в должность президента США Политика, 19:48 Путин и Лукашенко обсудили борьбу с COVID-19 Политика, 19:45 Президент UFC заявил о появлении еще одного непобежденного Нурмагомедова Спорт, 19:32 Байден добавил хайпа в «зеленые» акции. Инвесторы скупают даже ноунеймов Инвестиции, 19:29 ВТБ изменил условия аукциона продажи акций «ТрансВудСервис» Пресс-релиз, 19:26 Запасы бензина в России снизились до минимального уровня с 2015 года Бизнес, 19:19 Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете Белого дома Политика, 19:18 Первые шаги Байдена, Джек Ма нашелся. Главные новости РБК Общество, 19:11 Миранчук дебютировал в стартовом составе «Аталанты» в чемпионате Италии Спорт, 19:08 Cын Мордашова лишится доли в Nordgold и TUI после отчисления из ВШЭ Бизнес, 19:05 Байден пересел на «Зверя». Что известно о президентском лимузине Авто, 19:00 В московских СИЗО запретили свидания с родственниками и прием посылок Общество, 18:53 Fast Company: какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Pro, 18:49 Верховный суд США получил сообщение о бомбе перед инаугурацией Байдена Общество, 18:43
Выборы президента США ,  
0 

Присяга на миллионы: как устроена экономика инаугурации президента США

Инаугурации президента США обычно обходятся в десятки, а то и в сотни миллионов долларов. Откуда берутся деньги и на что они идут — разбирался РБК
Фото: Erin Schaff / Reuters
Фото: Erin Schaff / Reuters

Сколько стоит инаугурация президента

Инаугурации в США обычно стоят дорого. Такие церемонии — это не только произнесение новым главой государства присяги, состоящей из 35 слов, но и несколько дней торжеств, традиционный парад, гала-концерт, балы, приемы и вечеринки. И все это при максимальных мерах безопасности.

Вступление в должность Барака Обамы в 2009 году и сопроводительные мероприятия обошлись, по оценкам СМИ, в $170 млн, инаугурация Дональда Трампа в 2017 году стоила более $200 млн. Впрочем, точных данных о расходах на инаугурацию нет, поскольку большинство инаугурационных мероприятий законом не регламентированы.

Откуда берутся средства на инаугурацию

Церемония инаугурации финансируется частично из бюджета США, частично — из частных пожертвований, собранных президентским инаугурационным комитетом. Непосредственно церемония официального вступления в должность, заключающаяся в произнесении президентской клятвы на Библии, и последующий традиционный обед с конгрессменами оплачиваются из федерального бюджета и обходятся, как правило, в $1–2 млн. Самая же крупная статья расходов — меры по обеспечению безопасности: они стоят около $100 млн. Эти деньги идут на полицейское и военное усиление в день инаугурации, а также зарплаты федеральным работникам в Вашингтоне, которые в этот день не выходят на работу. Отвечает за охрану инаугурации Министерство внутренней безопасности.

Мероприятия и празднества, которые окружают инаугурацию, оплачиваются из средств, собранных инаугурационным комитетом, по существу, частной организацией. В основном это взносы частных лиц и корпораций. Инаугурационный комитет Обамы в 2009 году собрал и потратил $53 млн, на второй инаугурации в 2013 году — $44 млн.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

Как проходили инаугурации президентов США. Фотогалерея
Фотогалерея 

Трамп в 2017 году поставил рекорд по расходам своего комитета на инаугурацию — $104 млн. Конечно, американские СМИ и активисты задали много вопросов как в отношении доноров инаугурации Трампа, так и в отношении использования рекордных собранных средств. Сам республиканец по этому поводу не отчитывался. Как отмечают юристы, в законах не прописаны четкие процедуры, куда могут пойти деньги. «Главные два правила — необходимость учитывать пожертвования и не брать деньги из-за рубежа», — отметила профессор юриспруденции в Стетсонском Университете Циара Торрес-Спеллиси. Кроме того, полученные на инаугурацию деньги не могут быть переданы партии и быть использованы для финансирования политических кампаний на федеральном уровне. Президент Билл Клинтон, например, передал оставшиеся после инаугурации средства, полученные от доноров, на благотворительность.

Инаугурационный комитет каждого президента определяет свои правила, по которым принимает пожертвования. Например, Обама в 2009 году запретил принимать взносы от корпораций и установил потолок на индивидуальные пожертвования, ограничив их $50 тыс. Трамп стал первым президентом, который принимал как частные, так и корпоративные взносы в неограниченном объеме.

Video

Байден установил достаточно большие лимиты на пожертвования — до $1 млн с компаний и до $500 тыс. с физического лица. Совершившие пожертвования лица смогут рассчитывать на VIP-условия во время инаугурации. При этом Байден уточнил, что не будет принимать пожертвования от лоббистов, а также от частных нефтегазовых компаний. Впрочем, позиция Байдена все равно вызывает вопросы, поскольку инаугурационные взносы крупных корпораций ассоциируются с покупкой влияния. Комитет Байдена опубликовал полный перечень лиц, пожертвовавших больше $200. Официальные данные о том, сколько средств удалось собрать команде демократа, появятся через 90 дней после инаугурации.

Инаугурационные комитеты также занимаются коммерцией, получая деньги от продажи сувениров, атрибутики и памятных подарков. Так, комитет Байдена и Камалы Харрис в своем интернет-магазине активно предлагает всякую всячину — от магнитов на холодильник по $5, носков, шарфов с логотипами и лозунгами президентской кампании победителя до коллекционных тарелок, кружек и стаканов, фотографий Байдена и Харрис в рамочке. Самый дорогой товар в интернет-магазине инаугурационного комитета Байдена стоит $1200, это серебряный медальон с изображением избранного президента.

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Что особенного в инаугурации Байдена

Но инаугурация избранного президента демократа Джо Байдена будет проходить в условиях пандемии и социального дистанцирования, поэтому традиционный обед отменен, а гражданам рекомендовали воздержаться от участия в массовых мероприятиях. После приведения Байдена к присяге он и вице-президент Харрис примут небольшой военный парад, а традиционный масштабный парад будет перенесен в виртуальный формат. Проезд кортежа по Пенсильвания-авеню к Белому дому с приветствующими его гражданами тоже будет отменен.

Патрули и перекрытие дорог: Вашингтон приготовился к инаугурации Байдена
Фотогалерея 

В итоге казне удастся сэкономить на этих статьях расходов. Как отмечают некоторые аналитики, учитывая недавний штурм Капитолия сторонниками Трампа, в этот раз к безопасности президента будет проявлено еще больше внимания. Впрочем, учитывая, что инаугурация будет проходить во время пандемии, то есть Байден будет подвергаться пониженной опасности, а на улицах не будет толп, то на обеспечение безопасности в этом году вряд ли потратят больше денег, чем в предыдущих, считает бывший чиновник Министерства внутренней безопасности США Роберт Сандвег.

Авторы
Иван Ткачёв, Евгений Пудовкин
президент США инаугурация Дональд Трамп Джо Байден Барак Обама
Материалы по теме
Как проходили инаугурации президентов США. Фотогалерея
Общество
Патрули и перекрытие дорог: Вашингтон приготовился к инаугурации Байдена
Политика
Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter