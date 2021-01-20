Присяга на миллионы: как устроена экономика инаугурации президента США

Инаугурации президента США обычно обходятся в десятки, а то и в сотни миллионов долларов. Откуда берутся деньги и на что они идут — разбирался РБК

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Сколько стоит инаугурация президента

Инаугурации в США обычно стоят дорого. Такие церемонии — это не только произнесение новым главой государства присяги, состоящей из 35 слов, но и несколько дней торжеств, традиционный парад, гала-концерт, балы, приемы и вечеринки. И все это при максимальных мерах безопасности.

Вступление в должность Барака Обамы в 2009 году и сопроводительные мероприятия обошлись, по оценкам СМИ, в $170 млн, инаугурация Дональда Трампа в 2017 году стоила более $200 млн. Впрочем, точных данных о расходах на инаугурацию нет, поскольку большинство инаугурационных мероприятий законом не регламентированы.

Откуда берутся средства на инаугурацию

Церемония инаугурации финансируется частично из бюджета США, частично — из частных пожертвований, собранных президентским инаугурационным комитетом. Непосредственно церемония официального вступления в должность, заключающаяся в произнесении президентской клятвы на Библии, и последующий традиционный обед с конгрессменами оплачиваются из федерального бюджета и обходятся, как правило, в $1–2 млн. Самая же крупная статья расходов — меры по обеспечению безопасности: они стоят около $100 млн. Эти деньги идут на полицейское и военное усиление в день инаугурации, а также зарплаты федеральным работникам в Вашингтоне, которые в этот день не выходят на работу. Отвечает за охрану инаугурации Министерство внутренней безопасности.