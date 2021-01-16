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Facebook запретил организовывать мероприятия в день инаугурации Байдена

20 января в соцсети нельзя будет организовать мероприятия, запланированные у зданий Белого дома и Капитолия. Компания также может временно запретить американцам вести трансляции и создавать группы
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Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Facebook ввел дополнительные ограничения в отношении пользователей из США в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщается в блоге компании.

Байден должен вступить в должность 20 января. В этот день соцсеть будет блокировать создание любых новых мероприятий рядом с Белым домом и Капитолием в Вашингтоне, а также возле зданий капитолиев в американских штатах. Также компания продолжит блокировать создание событий в США с неамериканских аккаунтов.

ФБР заявило об угрозе протестов перед инаугурацией Байдена
Политика
Кристофер Рэй

В Facebook предупредили, что при повторном нарушении правил соцсеть может ограничить некоторые функции для жителей Соединенных Штатов, например ведение видеотрансляций, создание мероприятий, групп или страниц.

Компания напомнила, что начала принимать меры в отношении размещаемого в соцсети контента перед инаугурацией еще в прошлом году. Так, в ноябре администраторы заблокировали одну из групп сторонников действующего президента Дональда Трампа, которая называлась Stop The Steal («Остановить воровство»). Ее участники организовывали акции протеста против фальсификаций, которые, по их мнению, имеют место при подсчете голосов.

Администрация соцсети заявила также, что будет удалять контент, содержащий угрозу общественной безопасности, и отключать учетные записи разместивших его пользователей. Кроме того, в Facebook продолжает действовать запрет на размещение политической рекламы.

Politico сообщило о переносе репетиции инаугурации Байдена
Политика
Джо Байден

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Накануне глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство в преддверии инаугурации Байдена фиксирует в интернете значительное количество угроз безопасности, в том числе призывы к вооруженным протестам. По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали около 100 и еще идентифицировали около 200 участников беспорядков у здания Капитолия 6 января.

По словам члена палаты представителей Конора Лэмба, несколько тысяч сторонников Трампа планируют 20 января штурмовать Капитолий, чтобы помешать вступлению Байдена в должность. Соответствующее предупреждение конгрессмены получили от правоохранительных органов. На этом фоне газета Politico сообщила, что репетицию инаугурации избранного президента, запланированную на 17 января, отложили из соображений безопасности.

Автор
Наталия Анисимова
Джо Байден инаугурация Вашингтон Facebook
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