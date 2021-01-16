Facebook запретил организовывать мероприятия в день инаугурации Байдена

20 января в соцсети нельзя будет организовать мероприятия, запланированные у зданий Белого дома и Капитолия. Компания также может временно запретить американцам вести трансляции и создавать группы

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Facebook ввел дополнительные ограничения в отношении пользователей из США в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщается в блоге компании.

Байден должен вступить в должность 20 января. В этот день соцсеть будет блокировать создание любых новых мероприятий рядом с Белым домом и Капитолием в Вашингтоне, а также возле зданий капитолиев в американских штатах. Также компания продолжит блокировать создание событий в США с неамериканских аккаунтов.

В Facebook предупредили, что при повторном нарушении правил соцсеть может ограничить некоторые функции для жителей Соединенных Штатов, например ведение видеотрансляций, создание мероприятий, групп или страниц.

Компания напомнила, что начала принимать меры в отношении размещаемого в соцсети контента перед инаугурацией еще в прошлом году. Так, в ноябре администраторы заблокировали одну из групп сторонников действующего президента Дональда Трампа, которая называлась Stop The Steal («Остановить воровство»). Ее участники организовывали акции протеста против фальсификаций, которые, по их мнению, имеют место при подсчете голосов.