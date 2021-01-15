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ФБР заявило об угрозе протестов перед инаугурацией Байдена

В преддверии инаугурации Байдена в Сети стали появляться призывы к вооруженным протестам, заявил глава ФБР. По его словам, после атаки на Капитолий 6 января задержаны более 100 участников беспорядков
Кристофер Рэй
Кристофер Рэй (Фото: Pool CQ Roll Call / AP)

Федеральное бюро расследований (ФБР) фиксирует в интернете большое количество угроз, связанных с инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января. Об этом на брифинге заявил глава ведомства Кристофер Рэй, передает The Hill.

«Прямо сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием», — заявил он. По словам Рэя, слово «потенциальный» он использует потому, что сложно понять, какие из этих акций запланированы на самом деле.

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«Мы обеспокоены потенциалом насилия на множестве акций протеста и митингах, которые запланированы в ближайшие дни в округе Колумбия, а также у зданий капитолиев штатов по всей стране», — пояснил директор ФБР.

По словам Рэя, в связи с атакой на здание Капитолия в Вашингтоне 6 января сотрудники правоохранительных органов задержали более 100 человек. «Мы уже идентифицировали больше 200 человек [участников беспорядков]. Мы знаем, кто вы. Если вы будете там, то агенты ФБР вас найдут», — предупредил он (цитата по Reuters).

6 января сторонники Трампа собрались на масштабный митинг в Вашингтоне, а после ворвались в здание Капитолия, пытаясь помешать утверждению результатов выборов, на которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Полиция и охрана конгресса применили оружие, в результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский. Байден заявил, что беспорядки были спланированы и координировались, их участников он назвал «политическими экстремистами и внутренними террористами, которых подстрекал к насилию президент Трамп».

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Сам действующий глава государства несколько раз осуждал насилие и нарушение закона его участниками. Он также заявлял, что всех виновных необходимо привлечь к ответственности.

13 января палата представителей американского конгресса утвердила импичмент президенту США большинством голосов. «За» отдали голос 232 человека, «против» — 197. Среди поддержавших обвинения в адрес президента были десять членов Республиканской партии, в которой состоит и сам Трамп. Теперь документ передадут в сенат. Как писала The Washington Post, импичмент могут рассмотреть уже после инаугурации Байдена.

Автор
Наталия Анисимова
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