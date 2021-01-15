ФБР заявило об угрозе протестов перед инаугурацией Байдена

В преддверии инаугурации Байдена в Сети стали появляться призывы к вооруженным протестам, заявил глава ФБР. По его словам, после атаки на Капитолий 6 января задержаны более 100 участников беспорядков

Кристофер Рэй (Фото: Pool CQ Roll Call / AP)

Федеральное бюро расследований (ФБР) фиксирует в интернете большое количество угроз, связанных с инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января. Об этом на брифинге заявил глава ведомства Кристофер Рэй, передает The Hill.

«Прямо сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием», — заявил он. По словам Рэя, слово «потенциальный» он использует потому, что сложно понять, какие из этих акций запланированы на самом деле.

«Мы обеспокоены потенциалом насилия на множестве акций протеста и митингах, которые запланированы в ближайшие дни в округе Колумбия, а также у зданий капитолиев штатов по всей стране», — пояснил директор ФБР.

По словам Рэя, в связи с атакой на здание Капитолия в Вашингтоне 6 января сотрудники правоохранительных органов задержали более 100 человек. «Мы уже идентифицировали больше 200 человек [участников беспорядков]. Мы знаем, кто вы. Если вы будете там, то агенты ФБР вас найдут», — предупредил он (цитата по Reuters).