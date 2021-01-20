«Не умный, а гений»: самые яркие кадры президентского срока Трампа

Растущие расходы на оборону, импичмент, стена на границе с Мексикой и исторические визиты. Чем запомнился президентский срок Дональда Трампа — в фотогалерее РБК

«Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный», — так ответил Дональд Трамп в 2018 году на критику. Он стал единственным в истории США главой Белого дома, который никогда не состоял ни на политической, ни на военной службе, и третьим лидером, которому объявили импичмент.