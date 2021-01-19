«Нормально, даже если ничего не сделает». Чего ждут ньюйоркцы от Байдена

20 января пройдет инаугурация Джо Байдена. Он сменит Дональда Трампа, президентский срок которого завершился погромами и захватом Капитолия. РБК узнал у жителей Нью-Йорка, крупнейшего города США, чего они ждут от Байдена

Четырехлетний президентский срок Дональда Трампа завершился второй попыткой объявить ему импичмент. Он не признавал результаты выборов, требовал пересчета голосов, а в день утверждения результатов в конгрессе его сторонники захватили Капитолий. Это привело к жертвам и арестам, после чего Трамп пообещал мирную передачу власти. Тем не менее он отказался присутствовать на инаугурации нового президента. Это станет нарушением традиции, которая не прерывалась на протяжении полутора веков. Белый дом займет демократ Джо Байден, который был вице-президентом США при Бараке Обаме