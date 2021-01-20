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Выборы президента США ,  
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Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент Дональд Трамп покинет столицу США за четыре часа до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Это следует из графика Трампа, опубликованного пресс-службой Белого дома.

Вместе с супругой Трамп покинет Белый дом в 8:00 по местному времени (16:00 мск), после чего направится во Флориду. Как сообщает Gardian, перед Флоридой Трамп планирует провести проводы на военном аэродроме в Мэриленде.

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Дональд Трамп

Издание пишет, что парад станет последней президентской церемонией. На мероприятие приглашены его сторонники, а также бывшие и нынешние должностные лица его администрации.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. На них одержал победу кандидат от Демократической партии Джо Байден. Трамп неоднократно заявлял, что в ходе выборов было допущено множество нарушений.

6 января конгресс США признал результаты голосования коллегии выборщиков, признавших Байдена победителем. Инаугурация нового президента пройдет 20 января.

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