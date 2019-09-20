Мосгорсуд выпустил актера Устинова из-под стражи

Мосгорсуд изменил меру пресечения осужденному на 3,5 года Павлу Устинову с ареста на подписку о невыезде. После выступлений актеров в его защиту Генпрокуратура попросила выпустить артиста из СИЗО

Павел Устинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову с заключения под стражей на подписку о невыезде. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Мы сейчас поедем его встречать в СИЗО 4, документы для освобождения уже подготавливаются, — заявила журналистам старшая сестра Устинова Юлия. — Мы не ожидали того резонанса, мы благодарны людям, СМИ, общественности и даже генпрокурору. Я приехала на пикеты и так же переживаю за других заключенных».

Как заявил журналистам недавно ставший адвокатом Устинова Анатолий Кучерена, оснований для содержания его подзащитного под стражей нет. «На дальнейшее рассмотрение дела по существу мы придем уже вместе с Павлом», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он защищать других фигурантов «московского дела», Кучерена заявил: «Я не смогу разорваться на всех. Но я должен делать те шаги, которые направлены на облегчение участи этих лиц». «Не надо бояться обжалования», — добавил он.