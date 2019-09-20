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«Дело 27 июля» ,  
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Мосгорсуд выпустил актера Устинова из-под стражи
Мосгорсуд изменил меру пресечения осужденному на 3,5 года Павлу Устинову с ареста на подписку о невыезде. После выступлений актеров в его защиту Генпрокуратура попросила выпустить артиста из СИЗО
Павел Устинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову с заключения под стражей на подписку о невыезде. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Мы сейчас поедем его встречать в СИЗО 4, документы для освобождения уже подготавливаются, — заявила журналистам старшая сестра Устинова Юлия. — Мы не ожидали того резонанса, мы благодарны людям, СМИ, общественности и даже генпрокурору. Я приехала на пикеты и так же переживаю за других заключенных».

Как заявил журналистам недавно ставший адвокатом Устинова Анатолий Кучерена, оснований для содержания его подзащитного под стражей нет. «На дальнейшее рассмотрение дела по существу мы придем уже вместе с Павлом», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он защищать других фигурантов «московского дела», Кучерена заявил: «Я не смогу разорваться на всех. Но я должен делать те шаги, которые направлены на облегчение участи этих лиц». «Не надо бояться обжалования», — добавил он.

До судебного заседания Устинов находился под арестом, ожидая рассмотрения апелляции на вынесенный ему приговор. Актера признали виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину в ходе несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, 3 августа Устинов вывихнул плечо сотруднику Росгвардии во время задержания.

На роликах с задержанием, которые суд отказался приобщить к делу, видно, что Устинов не спеша шел по улице и смотрел в телефон, когда группа силовиков стала его задерживать. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

Политика
Кремль «принял к сведению» резонанс вокруг дела Устинова

После приговора Устинову десятки актеров, деятели культуры и известные журналисты запустили в соцсетях флешмоб в его поддержку. К нему присоединились в том числе телеведущий Иван Ургант, актеры Сергей Безруков и Данила Козловский, артисты нескольких театров обратились к зрителям после спектаклей. У здания администрации президента в центре Москвы прошла серия одиночных пикетов в защиту актера. Обращения в защиту Устинова и других фигурантов «московского дела» выпустили врачи, учителя, священники и многие другие.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал приговор Устинову несправедливым, а бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил составить черный список судей после «вопиющего по своей беззаконности» дела.

Турчак заявил, что просмотрел видеозаписи с места задержания Устинова и на всех из них видно, «что парень просто стоял возле метро». «Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», — отметил он.

Фотогалерея 
Пикеты в поддержку актера Павла Устинова. Фоторепортаж

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли к сведению общественный резонанс вокруг дела. Защитникам актера Песков предложил дождаться апелляции приговора. После этого в защиту актера выступила дочь Пескова Елизавета, назвавшая дело «абсурдной несправедливостью, беспределом со стороны силовиков» и возможной попыткой «совершить что-то наподобие переворота против главы государства». Позже ее пост был удален с сайта «Эха Москвы».

Через три дня после вынесения приговора, 19 сентября, на фоне протестов и обращений Генпрокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Павлу Устинову на подписку о невыезде.

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К вечеру 19 сентября замгенпрокурора Юрий Пономарев вслед за адвокатом обжаловал и приговор Устинову. Он попросил назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Генпрокуратура «не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий», однако полагает, что приговор нужно изменить «вследствие его чрезмерной суровости». За неделю до этого заявления прокурор просил приговорить Устинова к шести годам лишения свободы.

Кучерена, комментируя апелляцию прокуратуры, заявил, что может потребовать полного оправдания своего подзащитного. Апелляцию на приговор Устинову Мосгорсуд рассмотрит на следующей неделе.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Павел Устинов, Генпрокуратура России, домашний арест
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Кремль «принял к сведению» резонанс вокруг дела Устинова
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Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
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Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову
Общество
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