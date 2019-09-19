Прокуратура попросила отменить арест актеру Устинову

Адвокат актера сообщил, что столичная прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову, получившему 3,5 года за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов

Прокуратура Москвы по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство об освобождении Устинова из СИЗО Мосгорсуд рассмотрит в пятницу, 20 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

В настоящее время Устинов содержится под стражей в ожидании рассмотрения апелляции на вынесенный ему приговор. 16 августа Тверской суд Москвы приговорил его к 3,5 года колонии, признав виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Материал дополняется.