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Пост Песковой о приговоре Устинову пропал с сайта «Эха Москвы»
В редакции радиостанции отказались отвечать на вопрос о том, попросила ли удалить публикацию сама дочь Дмитрия Пескова. Публикация была посвящена приговору актеру Павлу Устинову, в котором Пескова увидела попытку госпереворота

Пост Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, посвященный приговору актеру Павлу Устинову, пропал с сайта радиостанции «Эхо Москвы».

«Ну убрали [пост]», — сказала РБК Мария Илларионова. интернет-редактор «Эха Москвы». Она ответила «без комментариев» на вопрос о том, аннулировали ли с сайта запись по просьбе самой Песковой, и добавила, что не думает, что в руководстве радиостанции прокомментируют ситуацию.

РБК отправил запрос главреду «Эха» Алексею Венедиктову и представителю Елизаветы Песковой.

Общество
Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

В своем посте Пескова назвала приговор Устинову, который получил 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несогласованной протестной акции в Москве, «абсурдной несправедливостью». Дочь пресс-секретаря президента предположила, что приговор — «одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, против главы государства в том числе». «Ведь, наблюдая за происходящим, находясь в здравом уме, начинаешь сомневаться в том, что все это делается с ведома и согласия президента», — написала Пескова.

Общество
Российские звезды выступили в поддержку приговоренного актера Устинова

После вынесения приговора Устинову в поддержку актера публично выступили его коллеги. Во флешмобе, который запустил актер Александр Паль, в том числе приняли участие Сергей Безруков, Данила Козловский, Никита Ефремов, Александр Петров, Максим Виторган, Кристина Асмус и многие другие. Кроме того, 18 сентября у здания администрации актеры устроили серию одиночных пикетов.

Ранее сам Дмитрий Песков говорил, что в Кремле «приняли к сведению» общественный резонанс в связи с делом Устинова. Там, по его словам, не зафиксировали снижения доверия общества к российской судебной системе из-за этого решения суда.

Авторы: Владимир Дергачев, Артём Губенко
Теги: Елизавета Пескова, «Эхо Москвы», Павел Устинов
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