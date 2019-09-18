Пост Песковой о приговоре Устинову пропал с сайта «Эха Москвы»

В редакции радиостанции отказались отвечать на вопрос о том, попросила ли удалить публикацию сама дочь Дмитрия Пескова. Публикация была посвящена приговору актеру Павлу Устинову, в котором Пескова увидела попытку госпереворота

Пост Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, посвященный приговору актеру Павлу Устинову, пропал с сайта радиостанции «Эхо Москвы».

«Ну убрали [пост]», — сказала РБК Мария Илларионова. интернет-редактор «Эха Москвы». Она ответила «без комментариев» на вопрос о том, аннулировали ли с сайта запись по просьбе самой Песковой, и добавила, что не думает, что в руководстве радиостанции прокомментируют ситуацию.

РБК отправил запрос главреду «Эха» Алексею Венедиктову и представителю Елизаветы Песковой.

В своем посте Пескова назвала приговор Устинову, который получил 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несогласованной протестной акции в Москве, «абсурдной несправедливостью». Дочь пресс-секретаря президента предположила, что приговор — «одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, против главы государства в том числе». «Ведь, наблюдая за происходящим, находясь в здравом уме, начинаешь сомневаться в том, что все это делается с ведома и согласия президента», — написала Пескова.