Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову

Ведомство не оспаривает доказанность вины актера, однако считает приговор чрезмерно суровым. Ранее Генпрокуратура также попросила изменить меру пресечения Устинову на подписку о невыезде

Павел Устинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев подал апелляцию в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении росгвардейца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Генпрокуратура просит назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как отметил Куренной, ведомство «не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий», однако полагает, что приговор нужно изменить «вследствие его чрезмерной суровости».

Ранее в четверг Генпрокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову на подписку о невыезде. Ходатайство о его освобождении из СИЗО суд рассмотрит в пятницу, 20 сентября. Глава Росгвардии Виктор Золотов отмечал, что Устинову следовало дать один год условно.