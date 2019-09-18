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«Дело 27 июля» ,  
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Кремль «принял к сведению» резонанс вокруг дела Устинова Какими могут быть сценарии смягчения приговора актеру
Пикеты актеров на Старой площади, «вопиющая несправедливость» от Турчака и адвокат Сноудена — как суд апелляционной инстанции будет выходить из положения с приговором Павлу Устинову, разбирался РБК
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В среду, 18 сентября, защитником артиста Павла Устинова, которого Тверской суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима за вывих плеча бойцу Росгвардии, неожиданно стал высокопоставленный представитель власти. Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал видео задержания актера неопровержимым доказательством его невиновности.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле приняли к сведению общественный резонанс вокруг дела. Защитникам актера Песков предложил дождаться апелляции приговора. К вечеру среды в защиту актера выступила дочь Пескова Елизавета, назвавшая дело «абсурдной несправедливостью и беспределом со стороны силовиков» и возможной попыткой «совершить что-то наподобие переворота против главы государства». Позже пост пропал с сайта «Эха Москвы».

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Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

За день до этого в защиту Устинова выступили десятки звезд эстрады, известные актеры, журналисты, руководители гостеатров и госканалов. В среду, 18 сентября, артисты проводили перед администрацией президента одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Многие из них сравнивали произошедшее с делом журналиста Ивана Голунова, который был задержан по сфабрикованному делу о сбыте наркотиков.

Судя по реакции власти, успокаивающей общество, высокопоставленные чиновники признали наличие перегибов в деле Павла Устинова, уверен адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия.

Фотогалерея 
Пикеты в поддержку актера Павла Устинова. Фоторепортаж

Рассмотрение апелляции на приговор, которую в среду подал адвокат актера Дмитрий Чешков, состоится в понедельник, 23 сентября. Основной аргумент защиты таков: на роликах с задержанием видно, что Устинов прогуливался по городу и смотрел в телефон, а не митинговал, как утверждала сторона обвинения, объясняя задержание актера. Перед вынесением приговора суд отказался приобщать ролик к делу. По версии следствия, 3 августа Устинов вывихнул плечо сотруднику Росгвардии во время задержания. Суд признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия к силовику (ч. 2 ст. 318 УК).

В среду к защите актера подключился адвокат, председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Юрист рассказал РБК, что уже получил от адвоката Чешкова и сестры осужденного Юлии часть материалов дела. Он рассчитывает поставить вопрос об изменении меры пресечения Устинову «на любую другую, не связанную с лишением свободы». Что же касается исхода дела, то он настроен оптимистично, уточнил Кучерена.

Наиболее вероятными могут быть следующие действия апелляционной инстанции, сказал РБК партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: это отмена обвинительного приговора; смягчение вынесенного приговора без переквалификации, переквалификация на более мягкий состав и с более мягким наказанием; отмена приговора и направление дела на новое рассмотрение дела по существу.

Общество
Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде

Сценарий 1. Оправдательный приговор

Мосгорсуду в качестве апелляционной инстанции ничего не остается, кроме как рассмотреть дело по правилам первой инстанции и оправдать актера, полагает Багатурия. На оправдательный приговор рассчитывает и адвокат актера Дмитрий Чешков. «В ближайшее время начинается апелляционное рассмотрение, — сказал защитник Устинова. — Мы приводим новые веские доказательства невиновности, и суд выносит оправдательный приговор».

Багатурия утверждает, что теперь в связи с общественным резонансом суд точно не отклонит ходатайство защиты о приобщении и просмотре видео задержания. «Но озабоченность вызывает эксклюзивность подобного подхода, притом что нарушения прав стороны защиты носят системный и повсеместный характер, — заявил адвокат. — Тысячи других подсудимых сидят из-за того, что их адвокатам отказали в приобщении алиби в качестве доказательства».

Сценарий 2. Смягчение приговора

Это может быть наказание без лишения свободы или с условным лишением свободы или же наказание ниже установленного минимума. В этом случае Устинов должен будет выплатить штраф или отбыть исправительные работы, сказал федеральный судья в отставке Сергей Пашин. «Этот вариант мне кажется наиболее вероятным, потому что в похожих делах он применяется чаще всего. И так суд не поссорится с прокуратурой», — уточнил он.

Нельзя исключать и варианта, предполагающий переквалификацию дела, продолжил Пашин. «В этом случае апелляционная инстанция говорит, что факты подтвердились, но суд их неверно квалифицировал. Тогда вместо обвинительного приговора выносится обвинительный приговор, но со смягченной квалификацией и со смягченным наказанием», — уточнил он.

Сценарий 3. Возвращение дела в прокуратуру

Еще один вариант развития событий — дело будет возвращено прокурору для того, чтобы он устранил имеющиеся в нем юридические недоработки, рассказал РБК Пашин. Глава юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров считает такой вариант наиболее реалистичным с учетом апелляции. «Этот вариант исключает оправдательный приговор: общественность не будет возмущаться, что наказание снизили, а не отменили. А так отменили приговор, вернули дело прокурору для устранения недостатков, изменили меру пресечения на подписку о невыезде», — сказал он.

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«Сатирикон» и школа Райкина написали письмо Путину в поддержку Устинова

Похожая ситуация сложилась с делом руководителя гематологической службы ГКБ № 52 Елены Мисюриной. 22 января 2018 года суд первой инстанции приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в смерти пациента. Но 5 февраля 2018 года после протестов медицинского сообщества Мосгорсуд принял решение освободить Мисюрину из СИЗО. 16 марта 2018 года Мосгорсуд отменил приговор по апелляционной жалобе и представлению прокуратуры, которая ранее поддерживала позицию следствия. Дело вернули в прокуратуру.

«Московское дело»

После отказа избиркомов регистрировать на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции в Москве в середине июля стартовали протестные акции. Крупнейшие несогласованные из них прошли 27 июля и 3 августа. Устинов был задержан 3 августа. В конце августа московские суды начали рассматривать уголовные дела участников этой и других акций протеста, некоторые из них уже получили реальные сроки.

Широкий резонанс получили и другие дела в отношении активистов. Несколько десятков священников Русской православной церкви (РПЦ) накануне написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявили о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков. В частности, они обратили внимание на приговор, вынесенный 5 сентября Тверским райсудом Москвы программисту Константину Котову. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка организации или проведения митинга, шествия или пикетирования). Таким образом, он стал вторым человеком (после активиста Ильдара Дадина в 2016 году), осужденным по этой статье к реальному сроку. В поддержку обвиняемых и осужденных по «московскому делу» высказались также десятки врачей и более 1300 учителей, сотрудники благотворительных фондов, известные юристы и др.

На фоне общественных протестов Мещанский суд Москвы 18 сентября постановил вернуть прокурору уголовное дело программиста Айдара Губайдулина, обвиняемого в том, что он бросил бутылку в сторону росгвардейца на акции протеста 27 июля.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгения Кузнецова
Теги: Павел Устинов, Апелляционный суд, адвокат, суд, Росгвардия
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