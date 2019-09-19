Судя по всему, власти недооценили степень общественного раздражения и не просчитали все последствия политики устрашения. Но перенастройка системы возможна только в ручном режиме и по сильно ограниченному числу кейсов

Волна солидарности с актером Павлом Устиновым, стремительно, в стахановском режиме, приговоренным к трем с половиной годам лишения свободы за «вывих плеча» росгвардейца, напомнила дело Ивана Голунова. В том смысле, что, как и после обнародования сфабрикованных обвинений в адрес журналиста, в акции поддержки участвовали люди, далекие от политики, в том числе известные актеры, проявившие профессиональную солидарность. Возмутился абсурдным приговором даже глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Но означает ли все это возможную смену репрессивного вектора власти, который стал очевиден минувшим летом?

Предел беспредела

Ответ: нет. Собственно, история Голунова показала, что власть готова мстить гражданскому обществу за свои же уступки ему. На следующий же день после освобождения журналиста, 12 июня, было разогнано шествие на Чистых прудах. Это выглядело как предупреждение и прецедент, что и подтвердили последующие события.

Даже если в случае Павла Устинова снова получится исключение из правил, например отмена приговора вышестоящими судебными инстанциями, это вовсе не будет означать смены репрессивного тренда. Ведь не менее абсурдны и другие приговоры по «московскому делу»: три года Кириллу Жукову за прикосновение к шлему «космонавта», три с половиной года Евгению Коваленко, бросившему в сторону стражей порядка урну, четыре года Константину Котову за неоднократное нарушение правил митингов, пять лет Владиславу Синице за пост в интернете, упорное преследование студента ВШЭ Егора Жукова. В сущности, это уже нечто большее, чем точечные репрессии. Свои решения судьи выносят, исходя из прецедента: раз можно назначать меру наказания, несоразмерную содеянному (а иной раз содеянное не доказано), — значит, это поощряемое поведение. Кем — не важно. Абстрактными верхами, атмосферой в стране. Так поступать не только можно, но и нужно, «лучше перебдеть, чем недобдеть».

Акции общественной солидарности, в частности в случае Егора Жукова, чье преследование похоже на попытку превентивно утихомирить московское студенчество, были и раньше. Однако в случае с Устиновым выяснилось, что и у беспредела силовой части политической системы есть предел, по крайней мере моральный. Председатель генсовета «Единой России» не самая значимая фигура в механизме власти, не генеральный прокурор и не глава Конституционного суда. Тем не менее его подключение к кампании поддержки осужденного — первый признак того, что конкретно этот приговор может быть пересмотрен. Каким образом? Например, изменить участь Устинова можно на том основании, что он — случайный прохожий, далекий от политики и вообще не на митинг шел. Чистых можно отделить от нечистых, жертв ошибки — от настоящих политических «преступников».