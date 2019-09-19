Кучерена ответил на просьбу Генпрокуратуры не лишать Устинова свободы

Адвокат актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа, Анатолий Кучерена заявил, что может потребовать полного оправдания своего подзащитного. Об этом он заявил РБК, комментируя просьбу генпрокуратуры пересмотреть приговор его подзащитному.

«Если я приду к выводу, что нет доказательств вины, то я буду требовать полного оправдания, но пока я воздержусь до тех пор, пока не изучу полные материалы дела», — сообщил Кучерена, добавив, что в его ходатайстве речь шла об изменении меры пресечения.

Ранее заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев подал в Мосгорсуд апелляцию с просьбой пересмотреть приговор актеру. Ведомство «не оспаривает доказанность вины Устинова», однако считает приговор чересчур суровым, в связи с чем попросило назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

До этого Генпрокуратура по ходатайству Кучерены также направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Павлу Устинову на подписку о невыезде. В настоящий момент актер находится под стражей, ожидая рассмотрения апелляции на вынесенный ему приговор.