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Турчак назвал видео задержания Устинова доказательством его невиновности
При рассмотрении дела Устинова, получившего 3,5 года по обвинению в вывихе плеча росгвардейца, нужно обязательно изучить видео, являющееся, по мнению Турчака, неопровержимым доказательством невиновности

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер Павел Устинов, приговоренный к 3,5 годам колонии за вывих плеча росгвардейца при задержании на акции 3 августа.

Турчак заявил, что неоднократно просмотрел видеозаписи с места задержания Устинова и на всех их них видно, «что парень просто стоял возле метро», никого не трогал и не нарушал общественный порядок. «Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», — добавил он.

При рассмотрении дела в вышестоящей инстанции необходимо учесть все аргументы защиты, а также внимательно изучить видеозаписи, «очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова», заявил секретарь генсовета ЕР.

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Он добавил, что несмотря на то, что сотрудник Росгвардии споткнулся и упал во время задержания, видеозаписи свидетельствуют о том, что Устинов ни на кого «не нападал, не толкал, даже не трогал».

Материал дополняется

Автор: Константин Нагаев
Теги: Андрей Турчак, Устинов
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